Екатеринбургская парфюмерная сеть выходит в Санкт-Петербург
08:43, 05 Сентябрь 2019
До конца года «Золотое яблоко» откроет первый магазин в Северной столице.
Парфюмерная сеть из Екатеринбурга «Золотое яблоко» откроет свой магазин в Санкт-Петербурге. Точка откроется в ТЦ «Невский центр», где уже арендовано около почти две тысячи квадратных метров. Об этом РБК рассказал директор по недвижимости сети «Золотое Яблоко» Евгений Сапфиров.
Магазин откроют к концу 2019 года. «Золото яблоко» планирует в Санкт-Петербурге еще две-три торговые точки. Пока неизвестно, где они будут располагаться, идут переговоры. В Петербурге компания выходит на рынок, который делят между собой три федеральные сети — «Рив Гош», «Л’Этуаль» и «Иль де Ботэ», уточнил РБК.
Сегодня сеть «Золотое яблоко» насчитывает 12 магазинов в семи городах России. Первая торговая точка в Москве открылась в 2018 году.
По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Здоровье онлайн
Что съесть, чтобы похудеть?
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»