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Екатеринбургская парфюмерная сеть выходит в Санкт-Петербург

08:43, 05 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
До конца года «Золотое яблоко» откроет первый магазин в Северной столице.

Парфюмерная сеть из Екатеринбурга «Золотое яблоко» откроет свой магазин в Санкт-Петербурге. Точка откроется в ТЦ «Невский центр», где уже арендовано около почти две тысячи квадратных метров. Об этом РБК рассказал директор по недвижимости сети «Золотое Яблоко» Евгений Сапфиров.

Магазин откроют к концу 2019 года. «Золото яблоко» планирует в Санкт-Петербурге еще две-три торговые точки. Пока неизвестно, где они будут располагаться, идут переговоры. В Петербурге компания выходит на рынок, который делят между собой три федеральные сети — «Рив Гош», «Л’Этуаль» и «Иль де Ботэ», уточнил РБК.

Сегодня сеть «Золотое яблоко» насчитывает 12 магазинов в семи городах России. Первая торговая точка в Москве открылась в 2018 году.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, бизнес, парфюмерия, Екатеринбург, Золотое яблоко
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