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«Наше все»: Дацюк сыграет за «Автомобилист» в конце сентября

11:57, 05 Сентябрь 2019
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Фото: Павел Дацюк / Instagram
Именитый хоккеист восстанавливается после травмы.
Главный тренер хоккейного «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что звездный новичок команды Павел Дацюк может выйти на лед к концу сентября.

«Павел эффективно восстанавливается [после травмы]. Надеемся, что в конце месяца будет в строю», — сказал Мартемьянов.

Павел Дацюк получил чувствительный когда играл за питерский СКА. В матче с минским «Динамо» он получил удар клюшкой по руке и удалился в раздевалку за врачебной помощь. В июне хоккеист подписал годовой контракт с «Автомобиистом». Его выход на лет ожидали только в октябре.

«Дацюк — наше все в смысле того, что это Павел Дацюк. Очень на него надеемся», — добавил гендиректор «Автомобилиста» Андрей Козицын.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, спорт, ХК Автомобилист, хоккей, Екатеринбург
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