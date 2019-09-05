«Наше все»: Дацюк сыграет за «Автомобилист» в конце сентября

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Павел Дацюк получил чувствительный когда играл за питерский СКА. В матче с минским « Динамо» он получил удар клюшкой по руке и удалился в раздевалку за врачебной помощь. В июне хоккеист подписал годовой контракт с « Автомобиистом». Его выход на лет ожидали только в октябре.



« Дацюк — наше все в смысле того , что это Павел Дацюк. Очень на него надеемся», — добавил гендиректор « Автомобилиста» Андрей Козицын.

Главный тренер хоккейногоАвтомобилиста» Андрей Мартемьянов заявилчто звездный новичок команды Павел Дацюк может выйти на лед к концу сентября.», — сказал Мартемьянов.