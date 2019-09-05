«Наше все»: Дацюк сыграет за «Автомобилист» в конце сентября
11:57, 05 Сентябрь 2019
Именитый хоккеист восстанавливается после травмы.
Главный тренер хоккейного «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что звездный новичок команды Павел Дацюк может выйти на лед к концу сентября.
«Павел эффективно восстанавливается [после травмы]. Надеемся, что в конце месяца будет в строю», — сказал Мартемьянов.
«Дацюк — наше все в смысле того, что это Павел Дацюк. Очень на него надеемся», — добавил гендиректор «Автомобилиста» Андрей Козицын.
«Павел эффективно восстанавливается [после травмы]. Надеемся, что в конце месяца будет в строю», — сказал Мартемьянов.
Павел Дацюк получил чувствительный когда играл за питерский СКА. В матче с минским «Динамо» он получил удар клюшкой по руке и удалился в раздевалку за врачебной помощь. В июне хоккеист подписал годовой контракт с «Автомобиистом». Его выход на лет ожидали только в октябре.
«Дацюк — наше все в смысле того, что это Павел Дацюк. Очень на него надеемся», — добавил гендиректор «Автомобилиста» Андрей Козицын.
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