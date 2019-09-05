«Автомобилист» снова с трудом одержал победу

Хоккейный «Автомобилист» победил во второй игре сезона. Со счетом 3:2 обыгран подмосковный «Витязь». Хозяева вышли вперед уже на первой минуте — отличился Найджел Доус. Но после видеопросмотра шайбу засчитали. На восьмой минуте Доус реализовал большинство и на этот раз забил по правилам.

Игра не стала легкой для екатеринбуржцев. Они пропустили в середине встречи. Переломила ход встречи дебютная шайба Брукса Мэйсека, а закрепило преимущество взятие ворот Доуса — 3:1. За шесть минут до конца игры «Автомобилист» остался в меньшинстве, и «Витязь» сумел сократить расстояние. Гости продолжили штурмовать ворота, но екатеринбуржцы сохранили победный счет.