«Старый Новый Рок» в последний раз набирает участников
13:39, 04 Сентябрь 2019
Молодые музыканты уже сейчас могут оставить заявки на участие. Фестиваль пройдет 13 января 2020 года.
Фестиваль «Старый Новый Рок» объявил набор молодых музыкантов. Мероприятие пройдет в последний раз 13 января 2020 года. Основатель «Старого Нового Рока» Евгений Горенбург заявил, что хочет сосредоточиться на других проектах — «Ночи музыки» и «еще одном, непридуманном пока, к Универсиаде». Заявку на фестиваль можно оставить тут.
В экспертный совет последнего «Старого Нового Рока» вошли сам Горенбург, лидер «Чайфа» Владимир Шахрин, его коллегка Владимир Бегунов, Михаил Симаков из группы «Апрельский марш» и другие. О закрытии фестиваля Евгений Горенбург объявил 26 июля 2019 года.
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