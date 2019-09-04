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Путь к третьему финалу кубка России «Урал» начнет на Черноморье

12:39, 04 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Матч 1/16 финала пройдет в конце сентября.
Футбольный «Урал» узнал результаты жеребьевки 1/16 финала кубка России. Екатеринбуржцы сыграют с новороссийским «Черноморцем» в гостях. Точная дата матча пока не определена: команды выявят победителя 25 или 26 сентября.

На минувших выходных «Урал» дома уступил «Краснодару» со счетом 2:4. Для екатеринбургской команды поражение стало уже четвертым в сезоне. Сейчас подопечные Дмитрия Парфенова занимают восьмую строчку в турнирной таблице. В РПЛ наступил перерыв на матчи сборных. В следующий раз «Урал» сыграет в Москве со «Спартаком»: встреча пройдет 13 сентября.
Доказательство эталона
В мире промышленного производства любая оценка должна основываться на доказательствах.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, футбол, Екатеринбург, Свердловская область , ФК "Урал"
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