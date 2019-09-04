По Екатеринбургу ездят машины Яндекс.Такси с уральским стрит-артом

Яркие автомобили Яндекс.Такси появились в Екатеринбурге благодаря уличным художникам «Стенограффии». Десять машин с известными работами теперь будут ездить по уральской столице. На улицах жители Екатеринбурга увидят «Вишни на Вишневой» от Сергея Акрамова, «Кораблик» и «Динозавромойку» от SPEKTR, «Большую сушку» от Елены Шубенцевой, «Девушку-фавна» от Марины Ягоды и TAKNADO, «Малахит» от Данилы Шмелева, «Муми-Троллей и Гранаты» от Севы Стекольщука, «Чаек» от Андрея Пальваля, работу Евгения Макшакова, а также «Вырезанный Москвич» от команды Hot Singles in Your Area.

С помощью автомобилей художники собираются «двигать искусство». Таким образом «Стенограффия» хочет познакомить екатеринбуржцев с арт-объектами фестиваля разных лет. «Этим проектом мы заявляем: искусство — живое, подвижное. Мы не только продвигаем его в массы — мы приводим искусство в движение. Проект — продолжение города. 10 лет назад фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA стартовал именно в Екатеринбурге, уральской столице и столице стрит-арта в России», — написали участники коллаборации в группе «Стенограффии» во «Вконтакте».

Десять машин превратили в холст для другого фестиваля «Ура! Урал!». На этом мероприятии свердловчанам будут рассказывать «об истории, культуре и айдентике места, где мы с вами обитаем». А пока посмотрите, какие красивые автомобили вышли из-под рук художников: