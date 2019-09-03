Серебренников начинает съемки фильма по роману Сальникова
17:13, 03 Сентябрь 2019
О готовящейся экранизации книги «Петровы в гриппе и вокруг него» стало известно в мае.
Режиссер Кирилл Серебренников готовится к съемкам романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». «Я чувствую огромную благодарность и все возрастающее чувство ответственности за то кино, которое выйдет из прекрасного романа Алексея Сальникова. И знайте — все вы уже нам очень сильно помогли тем, что поверили в нас и в нашу будущую картину», — написал Серебренников в Instagram.
О том, что роман экранизирует Кирилл Серебренников, стало известно в мае. Режиссер, которого 8 апреля суд выпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, станет не только режиссером, но и сценаристом картины. Производство будут контролировать студии из России, Швейцарии и Франции.
Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников в разговоре с корреспондентом ЕТВ отметил, что права на экранизацию были забронированы еще семь месяцев назад. О том, что съемками будет заниматься Серебренников, Сальников не знал, но обрадовался этому факту: «Он мне симпатичен», — отметил писатель. Также он заметил, что не компетентен в написании сценариев, но если его помощь понадобится, то с удовольствием примет участие в подготовке фильма.
Следователи ищут двух мужчин, которые изнасиловали екатеринбурженку
Нападавшие попали на камеры видеонаблюдения.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.