Серебренников начинает съемки фильма по роману Сальникова

Режиссер Кирилл Серебренников готовится к съемкам романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». «Я чувствую огромную благодарность и все возрастающее чувство ответственности за то кино, которое выйдет из прекрасного романа Алексея Сальникова. И знайте — все вы уже нам очень сильно помогли тем, что поверили в нас и в нашу будущую картину», — написал Серебренников в Instagram.

О том, что роман экранизирует Кирилл Серебренников, стало известно в мае. Режиссер, которого 8 апреля суд выпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, станет не только режиссером, но и сценаристом картины. Производство будут контролировать студии из России, Швейцарии и Франции.