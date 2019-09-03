«Автомобилист» начал сезон с победы над «Северсталью»
Хоккейный клуб «Автомобилист» начал сезон 2019/20 с победы. Матч между нашей командой и череповецкой «Северсталью» проходил в Екатеринбурге. К сожалению, уральцев это не приободрило, и даже домашний лед доставил им хлопот. Но в итоге свердловским парням удалось разбить соперников, опередив их на одно очко.
На пятой минуте матча в ворота «Автомобилиста» прилетела шайба от нападающего Евгения Бодрова, а в начале второго тайма преимущество «Северстали» удвоил форвард Игорь Гераськин. Спустя три минуты после Гераськина наш нападающий Питер Холланд отыграл один гол, а в начале третьего отрезка матча защитник Денис Бодров сравнял счет. До самого конца «Автомобилист» и «Северсталь» шли вничью, поэтому хоккеистам дали дополнительное время. В овертайме нападающий Вячеслав Литовченко принес в копилку команды с берегов Исети еще одно очко. Игру закончили со счетом 3:2.
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов остался недоволен игрой свердловчан. На пресс-конференции после матча он заявил, что у екатеринбуржцев были проблемы в обороне. Кроме того, по словам Мартемьянова, атака уральцев вышла смазанной. «По игре чувствовалось напряжение. Парни горели желанием сделать результат, но соперник очень здорово играл на контратаках, хотя об этом предупреждали. Быстрая очень контратака. Центральные нападающие немножко потеряли позицию», — добавил главный тренер «Автомобилиста».
Уже завтра, 4 сентября, екатеринбуржцы схлестнутся дома с подольским «Витязем». Матч начнется в 19:00 по уральскому времени.