«Автомобилист» начал сезон с победы над «Северсталью»

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал сезон 2019/20 с победы. Матч между нашей командой и череповецкой «Северсталью» проходил в Екатеринбурге. К сожалению, уральцев это не приободрило, и даже домашний лед доставил им хлопот. Но в итоге свердловским парням удалось разбить соперников, опередив их на одно очко.

На пятой минуте матча в ворота «Автомобилиста» прилетела шайба от нападающего Евгения Бодрова, а в начале второго тайма преимущество «Северстали» удвоил форвард Игорь Гераськин. Спустя три минуты после Гераськина наш нападающий Питер Холланд отыграл один гол, а в начале третьего отрезка матча защитник Денис Бодров сравнял счет. До самого конца «Автомобилист» и «Северсталь» шли вничью, поэтому хоккеистам дали дополнительное время. В овертайме нападающий Вячеслав Литовченко принес в копилку команды с берегов Исети еще одно очко. Игру закончили со счетом 3:2.