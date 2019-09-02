В Кольцово сняли художественный фильм о путешествии москвичей

Аэропорт Кольцово в минувшие выходные стал съемочной площадкой художественного фильма. На привокзальной площади снимали картину режиссера Кирилла Котельникова. Кино рассказывает о группе москвичей , которая впервые покинула свою привычную среду обитания и поехала в путешествие по России.



