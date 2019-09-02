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В Кольцово сняли художественный фильм о путешествии москвичей

16:05, 02 Сентябрь 2019
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Фото: аэропорт Кольцово / Facebook
Картина выйдет в 2020 году.
Аэропорт Кольцово в минувшие выходные стал съемочной площадкой художественного фильма. На привокзальной площади снимали картину режиссера Кирилла Котельникова. Кино рассказывает о группе москвичей, которая впервые покинула свою привычную среду обитания и поехала в путешествие по России.

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, выход фильма намечен на 2020 год. В нем снимаются как московские, так и местные актеры. Главные роли исполняют Иван Жвакин, Дарья Савельева, Борис Зайцев и Алексей Павлов.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Кольцово, Екатеринбург, фильм, художественный фильм
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