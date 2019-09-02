В Кольцово сняли художественный фильм о путешествии москвичей
16:05, 02 Сентябрь 2019
Картина выйдет в 2020 году.
Аэропорт Кольцово в минувшие выходные стал съемочной площадкой художественного фильма. На привокзальной площади снимали картину режиссера Кирилла Котельникова. Кино рассказывает о группе москвичей, которая впервые покинула свою привычную среду обитания и поехала в путешествие по России.
Как рассказали в пресс-службе Кольцово, выход фильма намечен на 2020 год. В нем снимаются как московские, так и местные актеры. Главные роли исполняют Иван Жвакин, Дарья Савельева, Борис Зайцев и Алексей Павлов.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Литература и парфюмерия
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.