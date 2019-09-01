«Урал» проиграл «Краснодару», пропустив четыре мяча
19:31, 01 Сентябрь 2019
Для екатеринбуржцев поражение стало четвертым в сезоне.
Футбольный «Урал» проиграл «Краснодару» в восьмом туре чемпионта России. Домашний матч, на котором присутствовало 18 тысяч зрителей, завершился со счетом 2:4. Игра начиналась спокойно, счет на 19-й минуте открыл защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Через две минуты екатеринбуржцы провели ответную атаку: мяч в ворота соперника отправил полузащитник «Урала» Юрий Бавин. В последние десять минут тайма гости снова вырвались вперед благодаря удару Ари.
Сразу после перерыва опасный ответный удар нанес Эрик Бикфалви, но мяч ушел чуть правее. Счет на 68-й минуте сравнял хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир, который появился на поле во втором тайме. Он принял мяч на левом фланге, обошел защитника «Краснодара» и пробил из штрафной. В конце матча третий гол гостей забил полузащитник Даниил Уткин. Чуть позже Вандерсон удвоил разницу в счете. Екатеринбуржцы исправить ситуацию так и не смогли.
Для «Урала» поражение стало уже четвертым в сезоне. Сейчас екатеринбуржцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице. «Краснодар», продливший победную серию до семи матчей, выбился в лидеры. Сейчас в РПЛ наступате перерыв на матчи сборных. «Урал» сыграет в Москве со «Спартаком» 13 сентября.
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