«Урал» проиграл «Краснодару», пропустив четыре мяча

Футбольный « Урал» проиграл « Краснодару» в восьмом туре чемпионта России. Домашний матч , на котором присутствовало 18 тысяч зрителей , завершился со счетом 2:4. Игра начиналась спокойно , счет на 19-й минуте открыл защитник « Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Через две минуты екатеринбуржцы провели ответную атаку: мяч в ворота соперника отправил полузащитник « Урала» Юрий Бавин. В последние десять минут тайма гости снова вырвались вперед благодаря удару Ари.





Сразу после перерыва опасный ответный удар нанес Эрик Бикфалви , но мяч ушел чуть правее. Счет на 68-й минуте сравнял хавбек « Урала» Отман Эль-Кабир , который появился на поле во втором тайме. Он принял мяч на левом фланге , обошел защитника « Краснодара» и пробил из штрафной. В конце матча третий гол гостей забил полузащитник Даниил Уткин. Чуть позже Вандерсон удвоил разницу в счете. Екатеринбуржцы исправить ситуацию так и не смогли.



