Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Урал» проиграл «Краснодару», пропустив четыре мяча

19:31, 01 Сентябрь 2019
yuvvv.jpg
Фото: ФК «Урал»
Для екатеринбуржцев поражение стало четвертым в сезоне.
Футбольный «Урал» проиграл «Краснодару» в восьмом туре чемпионта России. Домашний матч, на котором присутствовало 18 тысяч зрителей, завершился со счетом 2:4. Игра начиналась спокойно, счет на 19-й минуте открыл защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Через две минуты екатеринбуржцы провели ответную атаку: мяч в ворота соперника отправил полузащитник «Урала» Юрий Бавин. В последние десять минут тайма гости снова вырвались вперед благодаря удару Ари.

Сразу после перерыва опасный ответный удар нанес Эрик Бикфалви, но мяч ушел чуть правее. Счет на 68-й минуте сравнял хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир, который появился на поле во втором тайме. Он принял мяч на левом фланге, обошел защитника «Краснодара» и пробил из штрафной. В конце матча третий гол гостей забил полузащитник Даниил Уткин. Чуть позже Вандерсон удвоил разницу в счете. Екатеринбуржцы исправить ситуацию так и не смогли.

Для «Урала» поражение стало уже четвертым в сезоне. Сейчас екатеринбуржцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице. «Краснодар», продливший победную серию до семи матчей, выбился в лидеры. Сейчас в РПЛ наступате перерыв на матчи сборных. «Урал» сыграет в Москве со «Спартаком» 13 сентября.
Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Урал» проиграл «Краснодару», пропустив четыре мяча»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, футбол, спорт, ФК "Урал", соревнования, Екатеринбург Арена
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Новое лицо Екатеринбурга
События
Новое лицо Екатеринбурга
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.
Гости Екатеринбурга
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Александр Рогов больше не говорит о трендах
От Светланы Зенковой
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский