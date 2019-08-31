На открытии конгресс-центр Екатеринбурга прошел проверку вокалом
Сопрано Анна Нетребко, баритоны Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов, дирижер Ядер Биньямини и Уральский академический филармонический оркестр открыли концертный сезон в недавно построенном конгресс-центре. На протяжении полутора часов (с 30-минутным антрактом) звучали популярные оперные арии и фрагменты известных оперетт.
Конгресс-центр в июле протестировал президент Путин и участники глобального саммита по производству и индустриализации. Но GMIS, конечно, не дал представления об акустических особенностях зала на четыре тысячи мест. Честь показать возможности звука и света предоставили главной российской оперной звезде. Анна Нетребко и ее супруг и партнер Юсиф Эйвазов прибыли в Екатеринбург за два дня до концерта: погуляли по городу, зашли в Ельцин Центр, попробовали мороженое, оставили восторженные отзывы в Instagram. И 30 августа сделали роскошный подарок Екатеринбургу.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Конгресс-центр к этому дню преобразился. На въезде появилось электронное табло со схемой заезда и количеством парковочных мест. Сделали внятную и удобную систему навигации для автомобилей. Обновили фасад выставочного павильона. На входе установили электронные устройства проверки билетов. Все это привело к тому, что впервые за десять лет существования выставочного комплекса «Екатеринбург ЭКСПО» удалось избежать толчеи и давки. Гости, прибыв на масштабное мероприятие, не испортили себе настроение в пробках и очередях. Наконец-то!
Хотя совсем очередей избежать не удалось: прибывшим заблаговременно зрителям пришлось постоять несколько минут за бокалом шампанского. Но, поскольку происходило это в ожидании небывалого для Екатеринбурга концерта, раздражения также ни у кого не вызвало. Гости фланировали и общались. По интересам. Например, экс-глава Екатеринбурга Александр Якоб — со своим бывшим замом Вадимом Дударенко. Или по-семейному. Как владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак — с супругой.
Несмотря на высокую стоимость билетов — от четырех до сорока тысяч рублей — публика не производила впечатление элитной тусовки, собравшейся на светское мероприятие. Не сверкали бриллианты, дамы не мели по полу подолами вечерних платьев. Разделение по статусу произошло в зале, где одни направились в vip-партер, другие — на балкон.
Артисты, по словам организаторов концерта, накануне отказались от усиления звука. И, оказалось, зря. Если талант Нетребко и мастерство Уральского филармонического оркестра доносили малейшие нюансы до самых далеких уголков зала, баритоны для большей части публики звучали приглушенно. «Мощи не хватает, — поделилась в антракте глава арт-холдинга „Ангажемент“ Татьяна Самойлова. — Мужские голоса — более низкие — требуют особого отношения».
Фото: Дмитрий Шевалдин
Еще одним минусом стала трансляция на большом экране. Она отвлекала от происходящего на сцене. Оперные звезды радовали не только вокалом, но и эмоциями, за которыми хотелось следить, не замечая полюбившихся режиссеру крупных планов. Но нет! Нетребко нежно прильнула к Азизову во время исполнения терцета из оперы «Трубадур»… Эйвазов в радостном жесте после арии Отелло вскидывает руку… Нетребко босиком отплясывает под «Сильву» Кальмана.
А на экране — полюбившиеся режиссеру крупные планы: тромбона, партитуры на пюпитре, ладони арфистки.
Но все это мелочи по сравнению с музыкой и талантом. Нетребко, впервые приехав в Екатеринбург, продемонстрировала, что не зря считается одной из главных мировых звезд оперы. Блистательная, непосредственная, артистичная, роскошная, несравненная, божественная… И еще множество эпитетов в превосходной степени — о ней. Зал аплодировал голосу, восторженно вздыхал при смене нарядов, опять аплодировал вокалу. Отдавая должное ее партнерам. И, конечно, Уральскому филармоническому оркестру.
Фото: Дмитрий Шевалдин
Наш коллектив впервые доказал такому количеству зрителей Екатеринбурга (концертный зал филармонии в пять раз меньше зала конгресс-центра), что не зря его ценят, любят и приглашают на лучшие мировые площадки. Было видно, насколько комфортно музыкантам выступать на большой сцене, а не ютиться на крошечном пространстве родной площадки.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила» была исполнена так, что зал не сдерживал криков «Браво!» Дирижер Ядер Биньямини, впервые руководивший коллективом, не скрывая улыбки, благодарил музыкантов. Хотя Юсиф Эйвазов говорил, что в их практике были случаи, когда после знакомства с оркестром приходится отказываться от его услуг и выступать под фортепиано. Первая же встреча с Уральским филармоническим оркестром показала, что мастерство музыкантов соответствует высочайшему уровню.
Завершился вечер песней «O sole mio». Музыканты спустились в партер и пошли между рядов. Зрители замерли — и встали. Затем были долгие овации и десятки букетов. Открытие концертного сезона в конгресс-центре удалось.