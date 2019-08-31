На открытии конгресс-центр Екатеринбурга прошел проверку вокалом

Сопрано Анна Нетребко, баритоны Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов, дирижер Ядер Биньямини и Уральский академический филармонический оркестр открыли концертный сезон в недавно построенном конгресс-центре. На протяжении полутора часов (с 30-минутным антрактом) звучали популярные оперные арии и фрагменты известных оперетт.

Конгресс-центр в июле протестировал президент Путин и участники глобального саммита по производству и индустриализации. Но GMIS, конечно, не дал представления об акустических особенностях зала на четыре тысячи мест. Честь показать возможности звука и света предоставили главной российской оперной звезде. Анна Нетребко и ее супруг и партнер Юсиф Эйвазов прибыли в Екатеринбург за два дня до концерта: погуляли по городу, зашли в Ельцин Центр, попробовали мороженое, оставили восторженные отзывы в Instagram. И 30 августа сделали роскошный подарок Екатеринбургу.