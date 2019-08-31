На набережной Исети у театра Драмы появился бес
17:28, 31 Август 2019
Гранитный шар приобрел демонический образ.
На набережной Исети у Драмтеатра появился новый арт-объект. Гранитный шар, который постоянно перекрашивают — то в пикачу, то в подмигивающий смайлик — перевоплотился в беса. По словам очевидцев, ночью ему приделали рога, но утром они уже пропали. Автор работы неизвестен.
«Городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра.» И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы«чертей гонять».
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