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На набережной Исети у театра Драмы появился бес

17:28, 31 Август 2019
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Фото: Ольга Мишунина / Instagram
Гранитный шар приобрел демонический образ.

На набережной Исети у Драмтеатра появился новый арт-объект. Гранитный шар, который постоянно перекрашивают — то в пикачу, то в подмигивающий смайлик — перевоплотился в беса. По словам очевидцев, ночью ему приделали рога, но утром они уже пропали. Автор работы неизвестен.

«Городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра.» И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы«чертей гонять».

17 июня на Кольцовском тракте поставили указатель «город бесов». Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заменить табличку на «город храбрых» — и на следующее утром она появилась.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Скверная история, драма, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, бес, город бесов
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