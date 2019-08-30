Топ-5 новостей недели: от нового директора МХАТ до оперной дивы
19:00, 30 Август 2019
Дайджест самых дерзких новостей Екатеринбурга от ЕТВ.
В «городе бесов» (или «городе храбрых») снова неспокойно. Екатеринбург почти не выходит из федеральной повестки, но вопросов уже ни у кого не возникает. «Казалось бы, провинция, но движуха в Екатеринбурге не хуже, чем в Москве», — удивляется блогер Илья Варламов.
Чтобы вы не сомневались в этом заявлении, ЕТВ отобрал пять самых важных событий недели. Наш дизайнер зашифровал их на картинке, угадаете?
Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Вот тебе и крест
История с супрематическим крестом Покраса Лампаса на Уралмаше получила неожиданное развитие. Еще на прошлой неделе работу хотели восстановить. Ну и успокоиться на этом. Однако против изображения креста под ногами выступили православные активисты во главе с основательницей музея святости Оксаной Ивановой. Они устроили на Уралмаше хэппенинг, к которому попытались присоединиться агрессивные личности. После переговоров с районной администрацией и «Стенограффией» приезд Покраса Лампаса отменили, а работу решили переделать, чтобы уйти от символики креста и угодить всем. Сейчас над вариантами думает сам художник (а ЕТВ уже все придумал здесь).
На этом история не закончилась: через день к Оксане Ивановой приехала полиция. Женщина отправилась давать показания, а попала в зал суда. Оказалось, что ее обвиняют в организации несанкционированного митинга. В итоге, дело вернули в полицию на доследствие, а Оксану Иванову отпустили. Поддержать активистку приезжал митрополит Кирилл, а ее нелюбимый Покрас Лампас отправлял ей лучи добра на расстоянии.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Вива ла Дива
Покрас Лампас до Екатеринбурга так и не доехал, но зато у нас на три дня поселилась оперная дива Анна Нетребко. Уже сегодня, 30 августа, она даст концерт в конгресс-холле вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым.
Все билеты проданы, поэтому если вы не в числе счастливчиков, читайте и смотрите ЕТВ, мы там будем. В Екатеринбург она прибыла в белоснежно-жемчужном костюме, прогулялась по набережной, зашла в Храм-на-крови и Ельцин Центр (Киркоров посоветовал).
Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса?
Ориентирование на мостности
Макаровский мост нарушил обещание, данное вице-мэром Александром Ковальчиком, и снова закрылся для автомобилистов. Как и в далеком 2017 году, на нем перекладывают трамвайные пути. На этот раз перекрытия будут кратковременными, но мириться с ними придется три уикэнда подряд.
Все закончится 16 сентября, и трамваи по новой части моста, наконец, поедут. Правда, только в одну сторону.
«Мэр свой личный бренд отдал на аутсорсинг»
Надо ли главе Екатеринбурга снять корону.
Что-то липкое
Жемчужину ЖБИ — сквер Первых строителей МЖК, — открыли в обновленном виде. Каменный амфитеатр почистили от граффити, вокруг высадили цветы (они еще приживаются), починили дорожки. Также в парк решили добавить немного современности и поставили детскую площадку.
Когда мэр Александр Высокинский привел на нее толпу детей, оказалось, что резиновое покрытие еще не просохло. Мэр решил не расстраивать гостей и запустил ребят поиграть, надеясь, что они «все притопчут». Материал остался у детей на обуви, а подрядчику пришлось все переделывать — ведь все должно было быть готово еще ко Дню города.
Прожекты Высокинского
О чем мечтает мэр Екатеринбурга и как на это реагируют горожане.
Родина МХАТь
Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская едет покорять столицу. Она получила предложение, от которого не смогла отказаться — должность исполнительного директора МХАТ имени Горького.
Экс-чиновница уже поставила себе цель возродить театральные традиции и распрощалась с коллективом мэрии, в котором проработала 14 лет. «Культура города жизнеспособна даже в тех сложных обстоятельствах, которые ей сегодня предлагаются», — убеждена Татьяна Ярошевская.
Афиша не для всех: встречаем «Автомобилист» и смотрим видео-арты
Куда сходить и что посмотреть в Екатеринбурге?
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
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