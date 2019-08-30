Топ-5 новостей недели: от нового директора МХАТ до оперной дивы

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городе бесов»илигороде храбрых») снова неспокойно. Екатеринбург почти не выходит из федеральной повесткино вопросов уже ни у кого не возникает.», — удивляется блогер Илья Варламов.