Игру «Урала» с лидером чемпионата России посетят 15 тысяч человек

Встречу футбольного «Урала» с «Краснодаром на «Екатеринбург Арене» посетят более 15 тысячи человек. Об этом ЕТВ проинформировала пресс-служба екатеринбургской команды. Матч в рамках 8 тура РПЛ пройдет 1 сентября и начнется в 16:00 по местному времени. Болельщиков, пришедших на игру, ждет обширная развлекательная программа. Она начнется за полтора часа до стартового свистка.

Клуб «Краснодар» лидирует в РПЛ. «Быки» набрали 14 очков, опережая еще четыре клуба с таким же количеством баллов по дополнительным показателям. «Урал» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Но от соперника подопечных Дмитрия Парфенова отделяет всего четыре очка. Известно, что в грядущей игре хозяевам помогут Отман Эль-Кабир и Михаил Кухарчик, восстановившиеся после повреждений.