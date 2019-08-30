Афиша не для всех: встречаем «Автомобилист» и смотрим видео-арты
Сентябрь — время, когда Екатеринбург не только настраивается на осенний лад, но и проводит множество мероприятий. Из отпуска выходят театры с новыми и старыми постановками, начинаются матчи местных команд. А еще это время, когда бывают теплые дни, в которые можно поймать кусочек лета и оторваться на очередном фестивале на открытом воздухе.
ЕТВ снова сделал для вас подборку классных событий, на которые можно пойти как одному, так и с компанией друзей. Читайте и выбирайте, чем себя развлечь.
Мимолетный видео-арт
Фото: pixabay
Берлинский художник Рафаэль Розендааль первым воплотил в жизнь выставку аудиовизуального искусства в 2010 году. Позднее ее переняли другие города России и мира. В Екатеринбурге выставка видео-арта Bring Your Own Beamer, которая дословно переводится как «принеси свой проектор», состоится уже в шестой раз. Арт-галерея на один вечер примет у себя художников, работающих со световыми инсталляциями, медиаискусством и видео вместе с их проекторами. А екатеринбуржцы смогут посмотреть на экспозицию, которая продлится всего один день, совершенно бесплатно.
Что:
выставка аудиовизуального искусства Bring Your Own Beamer в рамках фестиваля «Луч»
Где: Арт-галерея Ельцин Центра на втором и третьем этаже (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 31 августа с 17:00 до 22:00
Сколько: бесплатно
«Автомобилист» вернулся
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
У екатеринбуржцев открывается новый хоккейный сезон. Команда Андрея Мартемьянова хорошо отдохнула и уже готова порвать соперников. Первая уральская игра состоится уже второго сентября. В этот день «Автомобилист» схлестнется с «Северсталью». Но Павел Дацюк, который перешел в нашу команду, пока не выйдет на лед. Он обещает появиться в начале октября.
Прошлый сезон стал для екатеринбуржцев лучшим в истории. «Автомобилист» впервые дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. ЕТВ анализировал все игры наших хоккеистов сезона 2018/19 и рассказывал об этом здесь.
Что:
матч «Автомобилист» — «Северсталь»
Где: КРК «Уралец» (улица Большакова, 90)
Когда: 2 сентября в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты по ссылке
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.
Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Silent Hill
Фото: flickr
Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.
Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.
Что: концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь
High-Tech Minimal
Фото: borisbrejcha.de
Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.
Что: концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты здесь
Love Your Health
Фото предоставлено организаторами
Фестиваль экологии, здоровья и спорта Love Your Health соберет на Плотинке всех неравнодушных. Для участников проведут лекции, тренировки, медитации, консультации психологов и ученых. Зоны спорта, лекторий, мастер-классы, маркет и фуд-корт будут работать параллельно. Тренировки от Pro. Гибкость, World Class пройдут в крытом шатре, на Плотинке будет доступен велопрокат Electra и открытая тренировка от Ural Surf. В зоне маркета будет работать сбор и кастомайз одежды. Партнером лектория выступит Уральский институт гештальта и современной психологии. Детская программа будет включать в себя бесплатные экспериментальные занятия от NEWTON PARK, занятия ментальной арифметикой и уроки лепки из глины. Специальную программу готовит промо-бюро «Теснота».
С помощью фестиваля организаторы транслируют ценности осознанного потребления и zero waste, социализацию через спорт, саморазвитие, активизм, любовь к себе и заботу о других. На фестивале будут предусмотрены баки для раздельного сбора мусора и вода в свободном доступе, чтобы можно было наливать ее в кружки.
Что:
фестиваль Love Your Health
Где: Плотинка
Когда: 14 сентября с 11:00 до 20:00
Сколько: нисколько
Дорогу танкам
Фото предоставлено организаторами
Редкий баланс между консерватизмом и новаторством ждет екатеринбуржцев. Глубокомысленные тексты и яркие концептуальные эксперименты привезет в уральскую столицу рок-банда из Коломны «Дайте танк». В багаже ансамбля более десяти релизов и репутация мощного живого состава. Еще одна важная традиция — «Осенний бал пожилой молодежи». Он представляет собой большой концерт, который принято посещать в праздничных нарядах.
Что: концерт группы «Дайте танк»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 сентября в 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты здесь
Ляоакын
Фото: группа «Хадн Дадн» / vk.com/hadndadn
Московская тройка «Хадн Дадн» с безумно веселыми и одновременно тоскливыми песнями про армян, наволочку, пиво «Трехгорное», Азизу, Лену, Свету, Мишу и коней выпустила альбом-манифест «Ляоакын». Так же называется и личный жанр группы, который ребята придумали за три года. Загадочные и легкие синтезаторные композиции, проникнутые светлой грустью и колоритными деталями, сложились для музыкантов в new russian vibe. Выпуск нового альбома станет первым сольным выступлением «Хадн Дадн» в уральской столице.
Что:
концерт «Хадн Дадн»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты здесь
345
Фото предоставлено организаторами
В сентябре театр «Провинциальные танцы» откроет новый сезон. На малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 3 и 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345». Это интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля, представят три постановки, созданные специально для «Провинциальных танцев».
Первый спектакль «Свободу статуе!» не имеет сюжета. Во второй постановке под названием Ipseity раскроется личный опыт танцовщиков, их физические навыки, телосложение и характер. В третьем спектакле «Сердце на его рукаве» вы увидите боль — ее философские, исторические, личностные, физические и моральные аспекты.
Что: открытие сезона «Провинциальных танцев»
Где: ТЮЗ (улица Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 сентября в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты здесь
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Цветаева и Пастернак
Фото: pixabay
Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплощают на сцене перипетии одного из величайших платонических романов 20 века: сюжетом мультимедийного музыкального спектакля «1926» стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а так же фрагменты поэмы Рильке «Крысолов». Переписка, начавшаяся со слов восхищения поэта поэтом, очень скоро переросла в страсть. В их обжигающем диалоге, в сотнях отправленных друг другу писем эротическое неотделимо от творческого, да и сами эти тексты — настоящая поэзия и интеллектуальное удовольствие. Более десяти лет незримая нить связывала двух поэтов, разнесенных «по двум разным концам земли».
В магическом пространстве спектакля слово сочетается с драмой, видеомэппинг — с тембром скрипки. При этом звучание живого инструмента становится одним из значимых смысловых измерений целого. Оно обнажает психологический подтекст происходящего и одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке — близкого, важного человека и для Цветаевой, и для Пастернака. Их письма к нему и вкрапления текста «Крысолова» углубляют оптику художественного переживания.
Что:
премьера спектакля «1926»
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 3 октября в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты будут доступны здесь
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