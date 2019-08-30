Афиша не для всех: встречаем «Автомобилист» и смотрим видео-арты

Сентябрь — время, когда Екатеринбург не только настраивается на осенний лад, но и проводит множество мероприятий. Из отпуска выходят театры с новыми и старыми постановками, начинаются матчи местных команд. А еще это время, когда бывают теплые дни, в которые можно поймать кусочек лета и оторваться на очередном фестивале на открытом воздухе.

ЕТВ снова сделал для вас подборку классных событий, на которые можно пойти как одному, так и с компанией друзей. Читайте и выбирайте, чем себя развлечь.