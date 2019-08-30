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Афиша не для всех: встречаем «Автомобилист» и смотрим видео-арты

07:00, 30 Август 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Куда сходить и что посмотреть в Екатеринбурге? ЕТВ составил для вас дайджест лучших событий.

Сентябрь — время, когда Екатеринбург не только настраивается на осенний лад, но и проводит множество мероприятий. Из отпуска выходят театры с новыми и старыми постановками, начинаются матчи местных команд. А еще это время, когда бывают теплые дни, в которые можно поймать кусочек лета и оторваться на очередном фестивале на открытом воздухе.

ЕТВ снова сделал для вас подборку классных событий, на которые можно пойти как одному, так и с компанией друзей. Читайте и выбирайте, чем себя развлечь.

«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.

Мимолетный видео-арт

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Фото: pixabay

Берлинский художник Рафаэль Розендааль первым воплотил в жизнь выставку аудиовизуального искусства в 2010 году. Позднее ее переняли другие города России и мира. В Екатеринбурге выставка видео-арта Bring Your Own Beamer, которая дословно переводится как «принеси свой проектор», состоится уже в шестой раз. Арт-галерея на один вечер примет у себя художников, работающих со световыми инсталляциями, медиаискусством и видео вместе с их проекторами. А екатеринбуржцы смогут посмотреть на экспозицию, которая продлится всего один день, совершенно бесплатно.

Что: выставка аудиовизуального искусства Bring Your Own Beamer в рамках фестиваля «Луч»
Где: Арт-галерея Ельцин Центра на втором и третьем этаже (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 31 августа с 17:00 до 22:00
Сколько: бесплатно

«Гортранс» Екатеринбурга ищет перевозчиков с автобусами XXL
Муниципалитет собирается обновить автопарк.

«Автомобилист» вернулся

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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

У екатеринбуржцев открывается новый хоккейный сезон. Команда Андрея Мартемьянова хорошо отдохнула и уже готова порвать соперников. Первая уральская игра состоится уже второго сентября. В этот день «Автомобилист» схлестнется с «Северсталью». Но Павел Дацюк, который перешел в нашу команду, пока не выйдет на лед. Он обещает появиться в начале октября.

Прошлый сезон стал для екатеринбуржцев лучшим в истории. «Автомобилист» впервые дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. ЕТВ анализировал все игры наших хоккеистов сезона 2018/19 и рассказывал об этом здесь.

Что: матч «Автомобилист» — «Северсталь»
Где: КРК «Уралец» (улица Большакова, 90)
Когда: 2 сентября в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты по ссылке

Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?

Трио из Уфы

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Фото предоставлено организаторами

Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.

Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут

Любимым мощным автомобилем екатеринбуржцев стал Mercedes
За год спрос на эту марку вырос на 25%.

Silent Hill

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Акира Ямаока в центре

Фото: flickr

Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.

Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.

Что: концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь

«Мэр свой личный бренд отдал на аутсорсинг»
Почему главе Екатеринбурга не пристало ходить с картонной коробкой на голове.

High-Tech Minimal

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Фото: borisbrejcha.de

Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.

Что: концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты здесь

На поворотах трассы Пермь — Екатеринбург появилась гремучая разметка 
Водители будут вовремя замечать отклонение от курса.

Love Your Health

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Фото предоставлено организаторами

Фестиваль экологии, здоровья и спорта Love Your Health соберет на Плотинке всех неравнодушных. Для участников проведут лекции, тренировки, медитации, консультации психологов и ученых. Зоны спорта, лекторий, мастер-классы, маркет и фуд-корт будут работать параллельно. Тренировки от Pro. Гибкость, World Class пройдут в крытом шатре, на Плотинке будет доступен велопрокат Electra и открытая тренировка от Ural Surf. В зоне маркета будет работать сбор и кастомайз одежды. Партнером лектория выступит Уральский институт гештальта и современной психологии. Детская программа будет включать в себя бесплатные экспериментальные занятия от NEWTON PARK, занятия ментальной арифметикой и уроки лепки из глины. Специальную программу готовит промо-бюро «Теснота».

С помощью фестиваля организаторы транслируют ценности осознанного потребления и zero waste, социализацию через спорт, саморазвитие, активизм, любовь к себе и заботу о других. На фестивале будут предусмотрены баки для раздельного сбора мусора и вода в свободном доступе, чтобы можно было наливать ее в кружки.

Что: фестиваль Love Your Health
Где: Плотинка
Когда: 14 сентября с 11:00 до 20:00
Сколько: нисколько

Прожекты Высокинского
О чем мечтает мэр Екатеринбурга и как на это реагируют чиновники, урбанисты и горожане — в материале

Дорогу танкам

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Фото предоставлено организаторами

Редкий баланс между консерватизмом и новаторством ждет екатеринбуржцев. Глубокомысленные тексты и яркие концептуальные эксперименты привезет в уральскую столицу рок-банда из Коломны «Дайте танк». В багаже ансамбля более десяти релизов и репутация мощного живого состава. Еще одна важная традиция — «Осенний бал пожилой молодежи». Он представляет собой большой концерт, который принято посещать в праздничных нарядах.

Что: концерт группы «Дайте танк»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 сентября в 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты здесь

На организатора хэппенинга на Уралмаше пожаловались в полицию
Оксану Иванову увезли в отделение №15.

Ляоакын

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Фото: группа «Хадн Дадн» / vk.com/hadndadn

Московская тройка «Хадн Дадн» с безумно веселыми и одновременно тоскливыми песнями про армян, наволочку, пиво «Трехгорное», Азизу, Лену, Свету, Мишу и коней выпустила альбом-манифест «Ляоакын». Так же называется и личный жанр группы, который ребята придумали за три года. Загадочные и легкие синтезаторные композиции, проникнутые светлой грустью и колоритными деталями, сложились для музыкантов в new russian vibe. Выпуск нового альбома станет первым сольным выступлением «Хадн Дадн» в уральской столице.

Что: концерт «Хадн Дадн»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты здесь

Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.

345

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Фото предоставлено организаторами

В сентябре театр «Провинциальные танцы» откроет новый сезон. На малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 3 и 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345». Это интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля, представят три постановки, созданные специально для «Провинциальных танцев».

Первый спектакль «Свободу статуе!» не имеет сюжета. Во второй постановке под названием Ipseity раскроется личный опыт танцовщиков, их физические навыки, телосложение и характер. В третьем спектакле «Сердце на его рукаве» вы увидите боль — ее философские, исторические, личностные, физические и моральные аспекты.

Что: открытие сезона «Провинциальных танцев»
Где: ТЮЗ (улица Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 сентября в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты здесь

Маршрут №26 вернулся на дороги Екатеринбурга
Сейчас новый частный перевозчик пустил тестовые машины. Полноценно направление заработает 1 сентября

В календарик запишите, пожалуйста!

Цветаева и Пастернак

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Фото: pixabay

Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплощают на сцене перипетии одного из величайших платонических романов 20 века: сюжетом мультимедийного музыкального спектакля «1926» стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а так же фрагменты поэмы Рильке «Крысолов». Переписка, начавшаяся со слов восхищения поэта поэтом, очень скоро переросла в страсть. В их обжигающем диалоге, в сотнях отправленных друг другу писем эротическое неотделимо от творческого, да и сами эти тексты — настоящая поэзия и интеллектуальное удовольствие. Более десяти лет незримая нить связывала двух поэтов, разнесенных «по двум разным концам земли».

В магическом пространстве спектакля слово сочетается с драмой, видеомэппинг — с тембром скрипки. При этом звучание живого инструмента становится одним из значимых смысловых измерений целого. Оно обнажает психологический подтекст происходящего и одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке — близкого, важного человека и для Цветаевой, и для Пастернака. Их письма к нему и вкрапления текста «Крысолова» углубляют оптику художественного переживания.

Что: премьера спектакля «1926»
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 3 октября в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты будут доступны здесь

Ждите следующую афишу через неделю!

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Авторы:
Арина Осипова
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