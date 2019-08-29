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Дацюк начнет играть за «Автомобилист» в октябре

11:22, 29 Август 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Форвард подписал годовой контракт и нацелен на Кубок Гагарина.
Новый форвард ХК «Автомобилист» Павел Дацюк проведет первый матч за команду в начале октября. Об этом со ссылкой на директора клуба сообщает «РИА новости». Павел Дацюк подписал годовой контракт с «Автомобилистом» в июне 2019 года. Известно, что выйдет на лед под № 13. Регулярный чемпионат КХЛ начнется уже первого сентября.

В предыдущем сезоне команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. Чего не хватило для победы, ЕТВ рассказывал здесь. Дацюк нацелился на Кубок Гагарина в этом году.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, автомобилисты, ХК Автомобилист, хоккей, спорт, Екатеринбург
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