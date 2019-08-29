Дацюк начнет играть за «Автомобилист» в октябре

Новый форвард ХК « Автомобилист» Павел Дацюк проведет первый матч за команду в начале октября. Об этом со ссылкой на директора клуба сообщает « РИА новости». Павел Дацюк подписал годовой контракт с « Автомобилистом» в июне 2019 года. Известно , что выйдет на лед под № 13. Регулярный чемпионат КХЛ начнется уже первого сентября.



