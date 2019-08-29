Дацюк начнет играть за «Автомобилист» в октябре
11:22, 29 Август 2019
Форвард подписал годовой контракт и нацелен на Кубок Гагарина.
Новый форвард ХК «Автомобилист» Павел Дацюк проведет первый матч за команду в начале октября. Об этом со ссылкой на директора клуба сообщает «РИА новости». Павел Дацюк подписал годовой контракт с «Автомобилистом» в июне 2019 года. Известно, что выйдет на лед под № 13. Регулярный чемпионат КХЛ начнется уже первого сентября.
В предыдущем сезоне команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. Чего не хватило для победы, ЕТВ рассказывал здесь. Дацюк нацелился на Кубок Гагарина в этом году.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Новое и интересное
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
Юбилейный сезон театра «Провинциальные танцы»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.