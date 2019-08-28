«Строгая красота»: Нетребко прошлась по Екатеринбургу в белом костюме
15:30, 28 Август 2019
Оперная дива прибыла на Урал за два дня до концерта.
В Екатеринбург прибыла оперная дива Анна Нетребко, которая даст концерт в новом конгресс-холле 30 августа. Она уже успела побывать в Ельцин-Центре, прошлась по набережной и заглянула в исторический сквер. «Тут строгая уральская красота», — рассказала она в «остром репортаже» своим подписчикам в Instagram. Также Анна Нетребко отметила, что погода в Екатеринбурге оказалась не такой плохой, как говорили. «Отвечаем на дождь белым костюмом», — заявила она. Оперная певица и правда выбрала для прогулки обворожительный наряд белого цвета и необычные очки.
Концерт Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова станет официальным открытием нового конгресс-холле. Ведущим мероприятия станет звезда федеральных каналом Марина Ким. Концерт оперных исполнителей пройдет в сопровождении уральского филармонического оркестра. Дирижировать музыкантами будет итальянец Ядер Биньямини.
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