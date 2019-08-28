«Строгая красота»: Нетребко прошлась по Екатеринбургу в белом костюме

В Екатеринбург прибыла оперная дива Анна Нетребко , которая даст концерт в новом конгресс-холле 30 августа. Она уже успела побывать в Ельцин-Центре , прошлась по набережной и заглянула в исторический сквер. « Тут строгая уральская красота», — рассказала она в « остром репортаже» своим подписчикам в Instagram. Также Анна Нетребко отметила , что погода в Екатеринбурге оказалась не такой плохой , как говорили. « Отвечаем на дождь белым костюмом», — заявила она. Оперная певица и правда выбрала для прогулки обворожительный наряд белого цвета и необычные очки.





Концерт Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова станет официальным открытием нового конгресс-холле. Ведущим мероприятия станет звезда федеральных каналом Марина Ким. Концерт оперных исполнителей пройдет в сопровождении уральского филармонического оркестра. Дирижировать музыкантами будет итальянец Ядер Биньямини.