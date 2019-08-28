Силовики разрешат екатеринбурженкам проверить мужей на детекторе лжи

Столетие свердловского полицейского главка отметят в ЦПКиО 31 августа. Силовики подготовили программу « Служба — дни и ночи», которая стартует в 9:00. « На протяжении всего дня будут работать информационно- консультационные пункты различных служб. К примеру , жены могут проверить своих мужей , или наоборот , на детекторе лжи», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В утренней программе сотрудники ГИБДД обучат детей правилам дорожного движения , а семьи силовиков поучаствуют в спортивной эстафете.



