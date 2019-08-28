Силовики разрешат екатеринбурженкам проверить мужей на детекторе лжи
12:23, 28 Август 2019
В ЦИКиО проведут праздник к столетию главка.
Столетие свердловского полицейского главка отметят в ЦПКиО 31 августа. Силовики подготовили программу «Служба — дни и ночи», которая стартует в 9:00. «На протяжении всего дня будут работать информационно-консультационные пункты различных служб. К примеру, жены могут проверить своих мужей, или наоборот, на детекторе лжи», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В утренней программе сотрудники ГИБДД обучат детей правилам дорожного движения, а семьи силовиков поучаствуют в спортивной эстафете.
В полдень начнутся показательные выступления кинологов, сотрудников ОМОН, ГИБДД, спецназа «Росы» и спортсменов «Динамо». У входа в парк будет стоять спецтехника, для детей будет работать фокусник, также они смогут сделать аквагрим. После торжественной части начнется концерт.
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