Нетребко пообещала посетить Ельцин Центр по совету Киркорова
17:22, 28 Август 2019
Певица призналась, что не считает эпоху первого президента любимой.
Оперная дива Анна Нетребко пообещала посетить Ельцин Центр. По словам певицы, сходить туда ей посоветовал Филипп Киркоров. «Киркоров мне два дня назад сказал: „Обязательно сходи в Ельцин Центр, тебе понравится“. На самом деле, я внутри [пока] не была. Проходили мимо, я сфотографировалась. Обязательно сходим [с Юсифом Эйвазовым]», — рассказала Нетребко на встрече с журналистами. Певица призналась, что не считает эпоху Бориса Ельцина любимой.
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Анна Нетребко
оперная певица
Слава Богу, я была закрыта в консерватории и занималась вокалом. Все то, что происходило в стране в то время меня особо не коснулось. Я к этой эпохе без энтузиазма отношусь. Но Ельцин Центр, наверное, посетим. Но, в первую очередь, посетим Храм-на-Крови.
В Екатеринбург Анна Нетребко прибыла накануне. Вместе с Юсифом Эйвазовым они дадут концерт в новом конгресс-холле 30 августа. Выступление станет официальным открытием нового конгресс-холле. Ведущим мероприятия станет звезда федеральных каналов Марина Ким. Концерт оперных исполнителей пройдет в сопровождении уральского филармонического оркестра. Дирижировать музыкантами будет итальянец Ядер Биньямини.
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