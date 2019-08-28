На концерт Нетребко в Екатеринбурге продали все билеты

На концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Екатеринбурге продали все билеты. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор АО « Уральский выставочный центр» Игорь Данилов. « Билетов нет , хотя все знакомые звонят и спрашивают», — заявил он. Напомним зал конгресс-холла вмещает четыре тысячи зрителей. Билеты на первый концерт можно было приобрести по цене от двух до 49 тысяч рублей.



