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На концерт Нетребко в Екатеринбурге продали все билеты

18:31, 28 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Открытие конгресс-холла смогут увидеть четыре тысячи зрителей. 
На концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Екатеринбурге продали все билеты. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор АО «Уральский выставочный центр» Игорь Данилов. «Билетов нет, хотя все знакомые звонят и спрашивают», — заявил он. Напомним зал конгресс-холла вмещает четыре тысячи зрителей. Билеты на первый концерт можно было приобрести по цене от двух до 49 тысяч рублей.

Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже прибыли в Екатеринбург. Сегодня они проведут генеральную репетицию в сопровождении Уральского филармонического оркестра. На следующий день они планируют посетить интересные места города — храм-на-крови, Ельцин центр (по совету Киркорова) и музей камня. Сам концерт состоится 30 августа. В репертуаре будет «Травиата», «Русалка» и другие популярные произведения. О Екатеринбурге у Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова впечатление уже сложилось. «Город такой чистый. Администрация, молодцы», — заявили они.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Конгресс-холл, концерт, опера
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