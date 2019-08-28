На концерт Нетребко в Екатеринбурге продали все билеты
18:31, 28 Август 2019
Открытие конгресс-холла смогут увидеть четыре тысячи зрителей.
На концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Екатеринбурге продали все билеты. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор АО «Уральский выставочный центр» Игорь Данилов. «Билетов нет, хотя все знакомые звонят и спрашивают», — заявил он. Напомним зал конгресс-холла вмещает четыре тысячи зрителей. Билеты на первый концерт можно было приобрести по цене от двух до 49 тысяч рублей.
Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже прибыли в Екатеринбург. Сегодня они проведут генеральную репетицию в сопровождении Уральского филармонического оркестра. На следующий день они планируют посетить интересные места города — храм-на-крови, Ельцин центр (по совету Киркорова) и музей камня. Сам концерт состоится 30 августа. В репертуаре будет «Травиата», «Русалка» и другие популярные произведения. О Екатеринбурге у Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова впечатление уже сложилось. «Город такой чистый. Администрация, молодцы», — заявили они.
Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?
Новое и интересное
Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Татьяна Лазарева: я не хочу в политику, но без нее уже невозможно
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.