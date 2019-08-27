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Уральская дзюдоистка, сразившаяся с Путиным, взяла серебро в Токио

08:35, 27 Август 2019
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Фото: пресс-служба Федерации дзюдо «Урал — Западная Сибирь»
Наталья Кузютина стала первой россиянкой в истории чемпионатов мира, которая поднялась на вторую ступень пьедестала.

Уральская дзюдоистка Наталья Кузютина, которая тренировалась с Владимиром Путиным в спортивном центре Сочи, взяла серебро на чемпионате мира 2019 года в Токио. Спортсменка уступила японке Ута Абэ, завоевав второе место, сообщили ЕТВ в пресс-службе Федерации дзюдо «Урал — Западная Сибирь». Кузютина стала первой россиянкой в истории чемпионатов мира, которая поднялась на вторую ступень пьедестала.

Финальная схватка длилась 30 секунд. Соперница из Японии завершила поединок после первой атаки. Наталья Кузютина извинилась перед болельщиками за то, что не смогла завоевать золото. «Пока я очень зла на себя за ту роковую ошибку, которая лишила меня высшей награды. Сейчас я настраиваюсь на короткий отдых, потом снова работа и Олимпийские игры без права на ошибку», — заявила уральская дзюдоистка.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, чемпионат мира, дзюдо, Урал , Свердловская область , Екатеринбург
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