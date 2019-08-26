«Урал» прервал безвыигрышную серию и обыграл «Сочи»

Последний раз «Урал» побеждал во втором туре. И в матче, завершающем седьмой тур, екатеринбургские футболисты полетели вперед с первых минут. Никто не хотел мерзнуть под моросящим дождем и порывистым ветром. Раз за разом «Урал» угрожал воротам «Сочи» и мог забивать. Оборонительные редуты удалось преодолеть на 16 минуте. Но путь к этому был нелегким. Гости сфолили у себя в штрафной, но арбитр не увидел нарушения. Тогда на выручку пришел VAR: после видеоповтора Сергей Карасев назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эрик Бикфалви.

Далее уральцы продолжили идти вперед. Запал прошел после экватора первого тайма. Подопечные Парфенова подсели. Сочинцы отошли от уральского мороза и закатили гол в раздевалку. Забил Антон Заболотный: нападающий отпраздновал первый год за 470 дней.