«Урал» прервал безвыигрышную серию и обыграл «Сочи»
Последний раз «Урал» побеждал во втором туре. И в матче, завершающем седьмой тур, екатеринбургские футболисты полетели вперед с первых минут. Никто не хотел мерзнуть под моросящим дождем и порывистым ветром. Раз за разом «Урал» угрожал воротам «Сочи» и мог забивать. Оборонительные редуты удалось преодолеть на 16 минуте. Но путь к этому был нелегким. Гости сфолили у себя в штрафной, но арбитр не увидел нарушения. Тогда на выручку пришел VAR: после видеоповтора Сергей Карасев назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эрик Бикфалви.
Далее уральцы продолжили идти вперед. Запал прошел после экватора первого тайма. Подопечные Парфенова подсели. Сочинцы отошли от уральского мороза и закатили гол в раздевалку. Забил Антон Заболотный: нападающий отпраздновал первый год за 470 дней.
Во второй половине встречи «Урал» вернул игру в свои руки и не дал «Сочи» и шанса, чтобы выйти вперед. Забивали только хозяева. Сначала, на 73 минуте, после подачи с правого фланга Андрей Панюков эффектно положил мяч в сетку головой. А затем болельщиков взбудоражил прекрасный момент с Николаем Димитровым: болгарин прошел по правому флангу, сместился в центр и с 20 метров точно ударил в левую девятку — 3:1. Красивая точка.
За победой игрой «Урала» — клуб не мог выиграть на протяжении четырех матчей — наблюдали десять тысяч зрителей. Следующую игру екатеринбуржцы проведут также дома — 1 сентября против «Краснодара».