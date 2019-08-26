Компания УГМК отметила 20-летие, выпустив клип со звездой «Молодежки»

Компания УГМК выпустила музыкальный клип в честь своего 20-летия. Ролик решили сделать в качестве подарка для жителей Верхней Пышмы. Режиссером выступила Арина Охлопкова , которая работала в паре с оператором Артемом Емельяновым ( снимал « Тесноту» Контимира Балагова). Ролик начинается на выдуманной остановке с названием « Верхняя Пышма». Своего автобуса на ней ждет звезда « Молодежки» и « Боя с Тенью» Денис Никифоров. Гость города видит рэтроавтомобиль из музея УГМК , но выбирает не его , а старенький автобус , за рулем которого сидит директор Ural Music Night Евгений Горенбург , а в салоне — играют музыканты из группы « Ромарио».





Не смотри на меня ты с опаскою, мы доверились сердцу своему Дорогая , откроем Шампанское и поедем в Пышму





После такой необычной поездки главный герой с Верхней Пышмой расстаться уже не может.





« Это подарок УГМК в год 20-летия компании жителям Верхней Пышмы — города , в котором возможно все , где тесно переплетаются история и современность , в котором хочется жить , который за короткое время стал одной из точек притяжения и достопримечательностью и для гостей Среднего Урала», — сообщили ЕТВ в пресс-службе УГМК.







