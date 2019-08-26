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Компания УГМК отметила 20-летие, выпустив клип со звездой «Молодежки»

19:31, 26 Август 2019
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Режиссером ролика стала Арина Охлопкова
Компания УГМК выпустила музыкальный клип в честь своего 20-летия. Ролик решили сделать в качестве подарка для жителей Верхней Пышмы. Режиссером выступила Арина Охлопкова, которая работала в паре с оператором Артемом Емельяновым (снимал «Тесноту» Контимира Балагова). Ролик начинается на выдуманной остановке с названием «Верхняя Пышма». Своего автобуса на ней ждет звезда «Молодежки» и «Боя с Тенью» Денис Никифоров. Гость города видит рэтроавтомобиль из музея УГМК, но выбирает не его, а старенький автобус, за рулем которого сидит директор Ural Music Night Евгений Горенбург, а в салоне — играют музыканты из группы «Ромарио».

Не смотри на меня ты с опаскою,
мы доверились сердцу своему
Дорогая, откроем Шампанское
и поедем в Пышму

После такой необычной поездки главный герой с Верхней Пышмой расстаться уже не может.

«Это подарок УГМК в год 20-летия компании жителям Верхней Пышмы — города, в котором возможно все, где тесно переплетаются история и современность, в котором хочется жить, который за короткое время стал одной из точек притяжения и достопримечательностью и для гостей Среднего Урала», — сообщили ЕТВ в пресс-службе УГМК.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Верхняя Пышма , видео, УГМК, музыка, Екатеринбург
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