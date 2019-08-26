Кольцовские таможенники сутки кормили горную курочку из Душанбе

Кольцовские таможенники нашли куропатку в багаже у пассажира рейса Душанбе — Екатеринбург. Мужчина объяснил, что купил горную курочку в Таджикистане и хотел поселить ее в своем уральском доме. Необходимых документов для ввоза птицы в страну у пассажира не оказалось, поэтому инспекторы изъяли куропатку и составили административный протокол. За нарушение ввоза мужчине выписали штраф в тысячу рублей.

Куропатку решили отправить обратно в Душанбе, но следующий рейс в страну был только через сутки, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Птицу приютили таможенники. «Проконсультировавшись со специалистами, таможенники кормили птицу по расписанию и отправили на родину. В Душанбе кеклика должны встретить родные нарушителя», — сообщил замначальника таможенного поста в Кольцово Сергей Боровик.