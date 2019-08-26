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Кольцовские таможенники сутки кормили горную курочку из Душанбе

13:26, 26 Август 2019
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Фото: Уральское таможенное управление
Пассажир хотел поселить птицу в екатеринбургском доме.

Кольцовские таможенники нашли куропатку в багаже у пассажира рейса Душанбе — Екатеринбург. Мужчина объяснил, что купил горную курочку в Таджикистане и хотел поселить ее в своем уральском доме. Необходимых документов для ввоза птицы в страну у пассажира не оказалось, поэтому инспекторы изъяли куропатку и составили административный протокол. За нарушение ввоза мужчине выписали штраф в тысячу рублей.

Куропатку решили отправить обратно в Душанбе, но следующий рейс в страну был только через сутки, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Птицу приютили таможенники. «Проконсультировавшись со специалистами, таможенники кормили птицу по расписанию и отправили на родину. В Душанбе кеклика должны встретить родные нарушителя», — сообщил замначальника таможенного поста в Кольцово Сергей Боровик.

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Фото: Уральское таможенное управление

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, куропатка, Кольцово, Кольцовская таможня, Екатеринбург
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