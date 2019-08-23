«У нас двери открыты»: Иванов заманивает опального Мамаева в «Урал»

«Сейчас этим ребятам (Кокорину и Мамаеву — прим. ЕТВ) очень тяжело. И мое мнение — их надо поддержать. Я никогда не откажусь от своих слов. Если бы Мамаев и Кокорин на деньги, которыми мы располагаем, пришли в „Урал“, думаю, что и главный тренер дал бы им шанс. Сейчас, насколько я знаю, „Зенит“ хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты», — сказал Иванов в интервью газете «Спорт-Экспресс».



В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев ударно отметили десятилетие дружбы в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала и довели его до реанимации, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос. Затем футболисты устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга. Кирилл и Александр Кокорины получили по 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев.

Ранее президент «Урала Григорий Иванов уже заявлял, что готов принять осужденных Кокорина и Мамаева в команду. А потом сделал это еще раз.