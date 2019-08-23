Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«У нас двери открыты»: Иванов заманивает опального Мамаева в «Урал»

12:39, 23 Август 2019
image.jpg
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Президент екатеринбургского клуба все еще хочет подписать контракт с игроком. О желании самого Павла пока ничего неизвестно.
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов хочет, чтобы Павел Мамаев перешел в екатеринбургскую команду. По словам функционера, игрока надо поддержать.

«Сейчас этим ребятам (Кокорину и Мамаеву — прим. ЕТВ) очень тяжело. И мое мнение — их надо поддержать. Я никогда не откажусь от своих слов. Если бы Мамаев и Кокорин на деньги, которыми мы располагаем, пришли в Урал“, думаю, что и главный тренер дал бы им шанс. Сейчас, насколько я знаю, Зенит“ хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты», — сказал Иванов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев ударно отметили десятилетие дружбы в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала и довели его до реанимации, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос. Затем футболисты устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга. Кирилл и Александр Кокорины получили по 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев.

Ранее президент «Урала Григорий Иванов уже заявлял, что готов принять осужденных Кокорина и Мамаева в команду. А потом сделал это еще раз.

Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале « «У нас двери открыты»: Иванов заманивает опального Мамаева в «Урал»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Мамаев, футбол, ФК "Урал", Григорий Иванов
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Развлечения
«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Исторический день для ФК «Урал» и его болельщиков. Впервые команда получила возможность побороться за Кубок России. На стадионе «Фишт» в Сочи начался матч, в котором екатеринбуржцы сразятся с московским «Локомотивом».
Физкультура в городе
26 августа в 19:00
С Антон Гиренко-Коцуба, Илья Борзенков, Владимир Злоказов
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
От Светланы Зенковой
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.