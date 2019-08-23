На матче «Урал» — «Сочи» ожидают 15 тысяч зрителей
15:44, 23 Август 2019
Екатеринбургский клуб постарается прервать безвыигрышную серию, которая продолжается месяц.
На очередном домашнем матче футбольного клуба «Урал» соберутся 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. 26 августа «Урал» на «Екатеринбург Арене» примет «Сочи» в рамках седьмого тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00. Болельщиков ожидает развлекательная программа, которая начнется за полтора часа до матча.
В турнирной таблице »Урал» с семью очками занимает девятое место. »Сочи», не одержавший ни одной победы, располагается на предпоследней строчке. Последний раз екатеринбуржцы побеждали 21 июля, разгромив «Ахмат» со счетом 3:0. В предыдущих четырех играх «Урал» потерпел три поражения.
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