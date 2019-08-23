Испанцы признали «Екатеринбург Арену» самым дрянным стадионом мира

Испанская газета Marca включила « Екатеринбург Арену» в число самых « дрянных» стадионов мира. Все из-за временных выносных трибун , которые наделали шума перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Sportbox.ru со ссылкой на Marca пишет , что издание назвала трибуны « роковыми».



