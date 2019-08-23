Испанцы признали «Екатеринбург Арену» самым дрянным стадионом мира
17:51, 23 Август 2019
Газета Marca считает, что временные трибуны стадиона опасны.
Испанская газета Marca включила «Екатеринбург Арену» в число самых «дрянных» стадионов мира. Все из-за временных выносных трибун, которые наделали шума перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Sportbox.ru со ссылкой на Marca пишет, что издание назвала трибуны «роковыми».
«Минимальным требованием ФИФА было 35 тысяч зрителей, но стадион имел только 25 тысяч кресел. Решение? Уберите одну трибуну, сделайте дыру и постройте дополнительный ярус, который дает все, кроме уверенности. К счастью, несчастных случаев не было, но это временное решение не казалось лучшим», — пишет Marca.
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Ранее британское издание The Telegraph назвало временные трибуны «сумасшедшими».
Изначально выносные конструкции обещали разобрать после ЧМ по футболу. Места на «Екатеринбург Арене» хотели сократить до 23 тысяч. Разбор временных трибун оценили в 570,8 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому за демонтаж сидений отвечает региональное министерство спорта. В марте 2019 года президент ФК «Урал» Григорий Иванов отмечал, что «трибуны могут помочь» на церемонии открытия Универсиады, поэтому их не нужно убирать. По последней информации, конструкции действительно останутся до молодежных Игр.
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