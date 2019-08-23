Екатеринбургский дизайнер сделал значки для другого города

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал значки для Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на Facebook.





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, расположенного на территории кондитерской фабрики « Большевик». Проект реконструкции здания разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners. Значки можно найти в сувенирном магазине музея. Ранее екатеринбургский дизайнер решил создать миниатюрную Москву. По столичному заказу он изготовил пин с музеем русского импрессионизмарасположенного на территории кондитерской фабрикиБольшевик». Проект реконструкции здания разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners. Значки можно найти в сувенирном магазине музея.

, — написал Фатхиев-Долохов.