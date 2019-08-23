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Екатеринбургский дизайнер сделал значки для другого города

18:10, 23 Август 2019
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Фото: Дмитрий Фатхиев-Долохов / Facebook
Дмитрий Фатхиев-Долохов подарил пины Нижнему Новгороду.
Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал значки для Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на Facebook.

«На этот раз свои сувениры получил Нижний Новгород. Серия из трех главных символов города, найти их можно в сувенирных магазинах Нижегородского Государственного Историко-архитектурного Музея-заповедника», — написал Фатхиев-Долохов.

Ранее екатеринбургский дизайнер решил создать миниатюрную Москву. По столичному заказу он изготовил пин с музеем русского импрессионизма, расположенного на территории кондитерской фабрики «Большевик». Проект реконструкции здания разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners. Значки можно найти в сувенирном магазине музея.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Нижний Новгород, значки, Екатеринбург, Дмитрий Фатхиев-Долохов
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