Екатеринбургский дизайнер сделал значки для другого города
18:10, 23 Август 2019
Дмитрий Фатхиев-Долохов подарил пины Нижнему Новгороду.
Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал значки для Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на Facebook.
«На этот раз свои сувениры получил Нижний Новгород. Серия из трех главных символов города, найти их можно в сувенирных магазинах Нижегородского Государственного Историко-архитектурного Музея-заповедника», — написал Фатхиев-Долохов.
Ранее екатеринбургский дизайнер решил создать миниатюрную Москву. По столичному заказу он изготовил пин с музеем русского импрессионизма, расположенного на территории кондитерской фабрики «Большевик». Проект реконструкции здания разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners. Значки можно найти в сувенирном магазине музея.
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