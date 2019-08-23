Афиша не для всех: танцуем у Драмтеатра и путешествуем по аду

Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.

Что: «Гонка героев»

Где: полигон «Свердловский»

Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00

Сколько: 500 рублей для детей и от 2200 рублей для взрослых, билеты здесь