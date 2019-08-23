Афиша не для всех: танцуем у Драмтеатра и путешествуем по аду
День города в Екатеринбурге отпраздновали, но это не значит, что в уральской столице закончились все мероприятия. Город живет разными событиями и находится в постоянном движении. Сегодня вы можете потанцевать в клубе, завтра пойти в театр, а послезавтра — на экскурсию. Двух выходных не хватит, чтобы все успеть. Но ЕТВ по традиции составил для вас подборку интересных тусовок, чтобы вы поскорее отпределились, куда рвануть отдыхать.
Героическая гонка
Фото: vk.com/gonkageroevekb
Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.
Что: «Гонка героев»
Где: полигон «Свердловский»
Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00
Сколько: 500 рублей для детей и от 2200 рублей для взрослых, билеты здесь
Танцевальная гонка
Фото предоставлено организаторами
«Танцы» на ТНТ запускают масштабную гонку, в которой примут участие 20 городов России. Екатеринбургу тоже придется доказать, что он достоин звания танцевальной столицы. На Октябрьской площади организуют локации со сценой и секундомером — на них пройдет баттл, в котором могут поучаствовать как профессионалы, так и любители танцев. Победителем станет город, который постоянно будет находиться в движении. Если на сцене вдруг станет пусто, время остановится.
Также на мероприятии Екатеринбург покажет свой ролик, который поставила хореограф Алиса Лишенко, участница второго сезона шоу «Танцы». Видео с танцем сняла режиссер Юлианна Стич, известная по клипам «Обе две» — «Милый» и «АлоэВера» — «Беги». Кроме того, участница «Танцев» Оля Батурина проведет свой мастер-класс: она разучит с екатеринбуржцами связку, которую покажут московской студии ТНТ в онлайне.
Что:
Всероссийский фестиваль от шоу «Танцы» на ТНТ
Где: Октябрьская площадь у Театра драмы (площадь Октябрьская, 2)
Когда: 24 августа в 12:00
Сколько: нисколько
Этаж творчества
Фото: dom.makletskogo.tilda.ws
Дом Маклецкого продолжает пополняться новыми резидентами. На четвертом этаже разместятся команды, которые меняют Екатеринбург к лучшему, а также откроется коворкинг, в котором можно бесплатно работать над проектами развития города. Среди резидентов этажа будет фонд Владимира Шахрина и Юрия Окунева «Город может», команда «Любовь. Стрит-арт во благо» и музыкальное объединение Husky Tunes и студия звукозаписи, которая будет делать подкасты о Екатеринбурге.
Что:
открытие четвертого этажа в Доме Маклецкого
Где: Дом Маклецкого (улица Тургенева, 15)
Когда: 24 августа с 12:00 до 20:00
Сколько: нисколько, программа мероприятий здесь
Путеводитель по аду
Фото: vk.com/teatr.mesto
Независимый театр «Место» представит екатеринбуржцам перформанс-саунд-инсталляцию по комиксу британского автора Джека Тигла «Путеводитель по аду». В перформансе примут участие Дмитрий Безуглов (куратор интеллектуальной платформы Уральской индустриальной биеннале) и Виталий Черепанов (современный художник, участник арт-резиденций «Гаража», участник выставок в России, Германии, США). Главные герои будут играть молча все представление. Зрители, переступив порог площадки, окажутся в эстетике комикса. Потом посетителям завяжут глаза и отправят в звуковое путешествие по аду.
Что:
перформанс «Путешествие по аду»
Где: цокольный этаж Музея истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10)
Когда: 24 августа в 19:00
Сколько: 500 рублей, билеты по ссылке
Девять площадок кино
Фото: pixabay
Акция «Ночь кино» захватит девять площадок Екатеринбурга: Дом кино, Свердловский областной фильмофонд, «Премьер Зал Парк Хаус», «Премьер Зал Гранат», «Киноконцертный театр «Космос», кинотеатр «Киноплекс», кинотеатр «РоликС», «Премьер Зал ФанФан», ЦПКиО имени Маяковского. Зрители насладятся отечественными семейными драмами, фэнтэзи-фильмами, боевиками, фуршетом, фотозоной и розыгрышем призов.
Что:
фестиваль «Ночь кино»
Где: на разных площадках Екатеринбурга
Когда: 24 августа в 20:00 (полное расписание уточняйте на площадках)
Сколько: бесплатно
345
Фото предоставлено организаторами
В сентябре театр «Провинциальные танцы» откроет новый сезон. На малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 3 и 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345». Это интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля, представят три постановки, созданные специально для «Провинциальных танцев».
Первый спектакль «Свободу статуе!» не имеет сюжета. Во второй постановке под названием Ipseity раскроется личный опыт танцовщиков, их физические навыки, телосложение и характер. В третьем спектакле «Сердце на его рукаве» вы увидите боль — ее философские, исторические, личностные, физические и моральные аспекты.
Что: открытие сезона «Провинциальных танцев»
Где: ТЮЗ (улица Карла Либкнехта, 48)
Когда: 3 и 24 сентября в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты здесь
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.
Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Silent Hill
Фото: flickr
Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.
Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.
Что: концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь
High-Tech Minimal
Фото: borisbrejcha.de
Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.
Что: концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты здесь
Дорогу танкам
Фото предоставлено организаторами
Редкий баланс между консерватизмом и новаторством ждет екатеринбуржцев. Глубокомысленные тексты и яркие концептуальные эксперименты привезет в уральскую столицу рок-банда из Коломны «Дайте танк». В багаже ансамбля более десяти релизов и репутация мощного живого состава. Еще одна важная традиция — «Осенний бал пожилой молодежи». Он представляет собой большой концерт, который принято посещать в праздничных нарядах.
Что:
концерт группы «Дайте танк»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 сентября в 20:00
Сколько: от 1100 рублей, билеты здесь
Запишите в календарик, пожалуйста!
Господин Хороший
Фото: vk.com/grazhdanin_poet
Зрители долго уговаривали Михаила Ефремова, Дмитрия Быкова и Андрея Васильева вернуть на сцену «Гражданина Поэта», но вместо этого они создали новый спектакль «Господин Хороший». Новое представление станет продолжением «Гражданина Поэта», но совершенно на ином уровне. Сатирические опусы не будут стилизованы под классические образцы. «Господин Хороший» наполнится жанровым разнообразием. Шансон, загадки-ответки, басни, вагонные и антинародные песни — все это сойдется в новом детище трех постановщиков.
Что:
спектакль «Господин Хороший»
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 26 ноября в 19:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Приятного отдыха!