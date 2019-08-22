Аналитики узнали, какие песни слушают екатеринбуржцы

Аналитики «Яндекс.Музыки» рассказали, какие песни слушают жители Екатеринбурга. В топ попали 50 треков. На первом месте расположилась песня Life российской певицы Zivert. Вторую встречу заняла суперпопулярная американка Billie Ellish и ее Bad guy.

Тройку замкнула песня «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера. В пятерку также вошли композиции «Девочка-война» HammAli & Navai и «Зацепила» Артура Пирожкова. В топ-10 есть два трека Тимы Белорусских, который выступал в Екатеринбурге на Дне города. Интересно, что среди 50 самых популярных песен только восемь иностранных.