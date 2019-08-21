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Волейболистки «Уралочки» сыграют на чемпионате Европы

14:32, 21 Август 2019
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Фото: ВК «Уралочка»
Защищать цвета национальной команды будут Ксения Парубец и Дарья Пилипенко.
Две волейболистки «Уралочки» выступят в составе сборной России на чемпионате Европы. Это нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Уралочки».

Первый матч сборная России сыграет против Белоруссии, за которую, к слову, выступают еще две представительницы «Уралочки» — Анна Климец и Вера Костючик. «Перед нами стоит задача, как перед каждым турниром — победа. Мы приложим к этому все усилия и сделаем все, что от нас зависит», — отметила Ксения Парубец. На предварительном этапе России проведет пять матчей. Помимо Белоруссии, предстоит сыграть со Швейцарией, Германией, Испанией и Словакией. Для того, чтобы выйти в плей-офф, нужно занять одно из четырех первых мест.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, сборная России, чемпионат Европы, Уралочка, волейбол
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