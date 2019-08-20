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Пять художников получили гранты на участие в Уральской биеннале

17:12, 20 Август 2019
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Участники биеннале Аня и Виталик Черепановы
Фото: пресс-служба БФ «Синара»
Свердловчане сделают работы на деньги, полученные от благотворительного фонда «Синара».

Благотворительный фонд «Синара» выбрал пять художников, которые получат деньги на участие в Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. На гранты свердловчане создадут работы, которые представят на международном мероприятии, посвященному бессмертию. В шорт-лист поддержки «Синары» вошли Мария Седяева, Аня и Виталик Черепановы, Ксения Маркелова, Илья Гришаев, Анна Титова.

В рамках выставки Мария Седяева из Екатеринбурга сделает документальный анимационный фильм «Пока я молода и прекрасна». Художница сопроводит его инсталляцией из скульптур и других визуальных образов, которые будут олицетворять ее кино. Внимание зрителя будет сосредоточено на хрупкости человеческой жизни и смерти, сообщили ЕТВ в пресс-службе БФ «Синара».

Аня и Виталик Черепановы из Нижнего Тагила представят на биеннале документацию перформанса Tagil denca, в котором жизнь осмысляется, как театральное зрелище под камерами видеонаблюдения. В перформансе актеры вовлечены в жизнь города телесно. Они танцуют и соотносят свое тело с городским ритмом жизни. Также Черепановы планируют снять и показать на выставке фильм «Театр жизни».

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Ксения Маркелова из Каменска-Уральского будет осмыслять бессмертие в опытах с вечными материалами. Девушка работает с текстилем, воском, резиной, эпоксидной смолой, масляной пастелью и световой электроникой. На биеннале Ксения покажет скульптуры, созданные из этих материалов.

Илья Гришаев из Перми анализирует визуальные символы, которые остаются как пластические «следы». Художник чаще прибегает к скульптуре и графике, располагая свои объекты и на выставках, и в городе. Его проект для Пятой Уральской индустриальной биеннале находится в разработке.

Анна Титова, которая родилась в Свердловске, вместе со Станиславом Шурипа покажет проект Dream Life. Это будет исследование в виде таймлайна технологической истории. Проект станет переплетением дизайна и медитативности, структуры и заботы, которые создают среду осмысленных режимов времени.

Напомним, V Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря 2019 года. В список вошли как зарубежные, так и российские художники. Всего их больше 70 человек. Темой пятой выставки станет «бессмертие», с которым творцам придется работать, осмысляя его по-своему.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, деньги, грант, Синара, Уральская биеннале, Свердловская область , Екатеринбург
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