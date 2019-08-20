Пять художников получили гранты на участие в Уральской биеннале

Благотворительный фонд «Синара» выбрал пять художников, которые получат деньги на участие в Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. На гранты свердловчане создадут работы, которые представят на международном мероприятии, посвященному бессмертию. В шорт-лист поддержки «Синары» вошли Мария Седяева, Аня и Виталик Черепановы, Ксения Маркелова, Илья Гришаев, Анна Титова.

В рамках выставки Мария Седяева из Екатеринбурга сделает документальный анимационный фильм «Пока я молода и прекрасна». Художница сопроводит его инсталляцией из скульптур и других визуальных образов, которые будут олицетворять ее кино. Внимание зрителя будет сосредоточено на хрупкости человеческой жизни и смерти, сообщили ЕТВ в пресс-службе БФ «Синара».

Аня и Виталик Черепановы из Нижнего Тагила представят на биеннале документацию перформанса Tagil denca, в котором жизнь осмысляется, как театральное зрелище под камерами видеонаблюдения. В перформансе актеры вовлечены в жизнь города телесно. Они танцуют и соотносят свое тело с городским ритмом жизни. Также Черепановы планируют снять и показать на выставке фильм «Театр жизни».