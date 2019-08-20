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Хор Свердловской филармонии впервые споет на китайском языке

12:10, 20 Август 2019
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Фото: пресс-служба Свердловской филармонии
Коллектив выступит на фестивале в Харбине.

Симфонический хор Свердловской филармонии готовится к вылету в Харбин на III Китайско-Российский фестиваль культуры и искусства. Через два дня уральский коллектив выступит с сольной программой, а еще спустя пару дней выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром Харбина и хором местной филармонии.

Коллектив из Екатеринбурга готовится выступить с произведением китайского композитора Сян Синхая. Они исполнят кантату «Желтая река», которую Синхай посвятил Великой Хуанхэ — матери-реке, ставшей колыбелью Китая. Это произведение станет первым среди артистов нашего симфонического хора, которое они споют на китайском языке.

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В рамках фестиваля запланированы 35 концертов и 67 спектаклей, в которых примут участие 16 коллективов из 13 стран мира. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской филармонии, гостями Харбина будут камерный оркестр-ансамбль Канадзава из Японии, Пусанский духовой оркестр и ансамбль города Кванджу из Южной Кореи, чешский хор «Золотой колокол» из Праги и детско-юношеский симфонический оркестр их Хабаровского края.

Но не только хор, но и оркестр Свердловской филармонии выступает за границей. В этом году он принимает участие в двух старейших фестивалях в Бад-Киссингене и Висбадене.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, хор, Китай, музыка, Свердловская филармония, Екатеринбург
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