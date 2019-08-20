Хор Свердловской филармонии впервые споет на китайском языке

Симфонический хор Свердловской филармонии готовится к вылету в Харбин на III Китайско-Российский фестиваль культуры и искусства. Через два дня уральский коллектив выступит с сольной программой, а еще спустя пару дней выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром Харбина и хором местной филармонии.

Коллектив из Екатеринбурга готовится выступить с произведением китайского композитора Сян Синхая. Они исполнят кантату «Желтая река», которую Синхай посвятил Великой Хуанхэ — матери-реке, ставшей колыбелью Китая. Это произведение станет первым среди артистов нашего симфонического хора, которое они споют на китайском языке.