Хор Свердловской филармонии впервые споет на китайском языке
Симфонический хор Свердловской филармонии готовится к вылету в Харбин на III Китайско-Российский фестиваль культуры и искусства. Через два дня уральский коллектив выступит с сольной программой, а еще спустя пару дней выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром Харбина и хором местной филармонии.
Коллектив из Екатеринбурга готовится выступить с произведением китайского композитора Сян Синхая. Они исполнят кантату «Желтая река», которую Синхай посвятил Великой Хуанхэ — матери-реке, ставшей колыбелью Китая. Это произведение станет первым среди артистов нашего симфонического хора, которое они споют на китайском языке.
В рамках фестиваля запланированы 35 концертов и 67 спектаклей, в которых примут участие 16 коллективов из 13 стран мира. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской филармонии, гостями Харбина будут камерный оркестр-ансамбль Канадзава из Японии, Пусанский духовой оркестр и ансамбль города Кванджу из Южной Кореи, чешский хор «Золотой колокол» из Праги и детско-юношеский симфонический оркестр их Хабаровского края.
Но не только хор, но и оркестр Свердловской филармонии выступает за границей. В этом году он принимает участие в двух старейших фестивалях в Бад-Киссингене и Висбадене.