Хранительница Белой Башни нашла локации для клипа «Курары»
15:04, 19 Август 2019
Полину Иванову пригласил в проект режиссер Арнольд Железцов.
Полина Иванова, одна из основателей арх-группы «Подельники» и хранительница Белой башни на Уралмаше, стала режиссером по локациям для нового видео «Курары». На эту должность ее позвал клипмейкер Арнольд Железцов, который работает, в основном, в Америке, но настолько любит творчество уральской группы, что приехал в Екатеринбург.
Перед Полиной Ивановой стояла задача подобрать места для съемок видео на песню «Барнаул» с нового альбома группы — и она выбрала здания советского модернизма.
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Советский модернизм недооценен. Сейчас все отзываются о зданиях в этом стиле пренебрежительно, как о наследии «совка». Но десять лет назад точно так же говорили о конструктивизме.
Клип будет представлять из себя короткое роуд-муви — музыканты будут ехать в машине по городу, а за окнами будут мелькать узнаваемые екатеринбургские здания: ТЮЗ, Оптико-механический завод и промышленный комплекс на Серафимы Дерябиной. Большая часть зданий в стиле советского модернизма сейчас переделана — такая участь постигла Драмтеатр, театр эстрады и лабораторный корпус ОЦМ на Ленина — Московской.
«Курара» снимает четыре видео на песни из нового альбома «Кафка» — и ей абсолютно бесплатно помогают московские режиссеры, а также другие члены съемочной команды. Но все-таки нужно платить за оборудование и размещение, поэтому музыканты открыли краудфандинг в своей группе во «ВКонтакте». Если захотите помочь, то здесь все подробности.
ЕТВ подробно рассказывал о том, как в Екатеринбурге убивают советский модернизм, прочитать можно здесь.
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