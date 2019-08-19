Хранительница Белой Башни нашла локации для клипа «Курары»

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Перед Полиной Ивановой стояла задача подобрать места для съ емок видео на песню « Барнаул» с нового альбома группы — и она выбрала здания советского модернизма.

Полина Ивановаодна из основателей арх-группыПодельники» и хранительница Белой башни на Уралмашестала режиссером по локациям для нового видеоКурары». На эту должность ее позвал клипмейкер Арнольд Железцовкоторый работаетв основномв Америкено настолько любит творчество уральской группычто приехал в Екатеринбург.