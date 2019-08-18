Екатеринбурженка выиграла ультрамарафон в Швеции

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Александра прошла трассу за семь часов , 11 минут и семь секунд и стала победительницей среди женщин. Свою ближайшую соперницу , шведку Стину Хеглунд , екатеринбурженка обошла на 28 минут и 26 секунд.





При этом сама Александра Морозова признается , что дистанция оказалась для нее сложнее , чем она предполагала. « Первое место и 07:11 ( по 4:47 мин/км) на финише , почти на 30 минут хуже прошлого года. Впервые бежала дольше семи часов», — рассказала Александра.





Бегунью поздравил депутат гордумы Константин Киселев , который знаком со спортсменкой уже несколько лет. Он рассказал , что когда Александра заняла призовое место на ультрамарафоне в Африке , вместе с единомышленниками он пытался добиться какой-нибудь областной или городской награды для бегуньи , но ничего не получилось.

Екатеринбургская бегунья-любительница Александра Морозова выиграла шведский ультрамарафон Ultrasavan. Девушка пробежала 90 километров: по лесной дороге57 километров), гравиюдевять километров), путям18 километров) и асфальтушесть километров), — и пришла к финишу первой.