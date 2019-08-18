Екатеринбурженка выиграла ультрамарафон в Швеции
13:27, 18 Август 2019
Александра Морозова преодолела дистанцию в 90 километров за семь часов и 11 минут.
Екатеринбургская бегунья-любительница Александра Морозова выиграла шведский ультрамарафон Ultrasavan. Девушка пробежала 90 километров: по лесной дороге (57 километров), гравию (девять километров), путям (18 километров) и асфальту (шесть километров), — и пришла к финишу первой.
Александра прошла трассу за семь часов, 11 минут и семь секунд и стала победительницей среди женщин. Свою ближайшую соперницу, шведку Стину Хеглунд, екатеринбурженка обошла на 28 минут и 26 секунд.
При этом сама Александра Морозова признается, что дистанция оказалась для нее сложнее, чем она предполагала. «Первое место и 07:11 (по 4:47 мин/км) на финише, почти на 30 минут хуже прошлого года. Впервые бежала дольше семи часов», — рассказала Александра.
Бегунью поздравил депутат гордумы Константин Киселев, который знаком со спортсменкой уже несколько лет. Он рассказал, что когда Александра заняла призовое место на ультрамарафоне в Африке, вместе с единомышленниками он пытался добиться какой-нибудь областной или городской награды для бегуньи, но ничего не получилось.
Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
Почему Екатеринбург именно такой, каким мы его сейчас знаем, видим и ощущаем?
А ведь Александра Морозова, ее тренер Олег Харитонов делают для спорта, для города, для области колоссально много.
Во многом благодаря им марафон стал популярным и даже модным. Благодаря им многие вернули себе здоровье и силу, уверенность в себе. Благодаря им люди начинают бегать. Только среди моих друзей марафон и полумарафон пробежали уже человек тридцать. Из тех, кто никогда ранее и помыслить себе не мог. А сейчас бегают. Екатеринбург благодаря Саше Морозовой, Олегу Харитонову звучит по всему миру.
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