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Владелец «Сима-ленда» отреставрировал «Москвич-401» Шахрина

14:02, 17 Август 2019
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Фото: Insagram Евгения Куйвашева
Раритетный автомобиль 1954 года достался лидеру группы «Чайф» от дедушки.

Владимир Шахрин представил «Москвич» на выставке ретро-автомобилей, которая традиционно проходит в День города. В 50-60 годах на автомобиле, который числился в парке свердловской скорой помощи, работал дед музыканта. Когда «Москвич» списали, он попал в семью Шахриных.

«По молодости Володя ездил на ней по городу. Последние годы машина была в плохом состоянии, но вот при помощи бизнесмена Андрея Симановского ее восстановили», — рассказал историю раритетного авто губернатор Куйвашев в Instagram. Сейчас автомобиль на ходу. И, возможно, жители Екатеринбурга увидят голубой «Москвич-401», за рулем которого будет Владимир Шахрин.

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У Володи Шахрина есть старенький «Москвич-401», который принадлежал еще его деду. 1954 год выпуска! В свое время машина работала в свердловской «скорой помощи», а потом хранилась в семье Шахриных. По молодости Володя ездил на ней по городу. Последние годы машина была в плохом состоянии, но вот при помощи бизнесмена Андрея Симановского ее восстановили и сегодня отреставрированный «Москвич» торжественно вернулся владельцу. Если увидите эту машинку на улице — знайте, Шахрин едет!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, День города, День города-2019, Екатеринбург, Чайф, ретро, автомобиль, Евгений Куйвашев, Владимир Шахрин, Андрей Симановский
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