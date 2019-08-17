Владелец «Сима-ленда» отреставрировал «Москвич-401» Шахрина

Владимир Шахрин представил «Москвич» на выставке ретро-автомобилей, которая традиционно проходит в День города. В 50-60 годах на автомобиле, который числился в парке свердловской скорой помощи, работал дед музыканта. Когда «Москвич» списали, он попал в семью Шахриных.

«По молодости Володя ездил на ней по городу. Последние годы машина была в плохом состоянии, но вот при помощи бизнесмена Андрея Симановского ее восстановили», — рассказал историю раритетного авто губернатор Куйвашев в Instagram. Сейчас автомобиль на ходу. И, возможно, жители Екатеринбурга увидят голубой «Москвич-401», за рулем которого будет Владимир Шахрин.