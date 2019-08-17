«Урал» бесславно проиграл «Крыльям Советов» на глазах у Героев России

После пяти туров российского футбольного чемпионата «Урал» имел семь очков и располагался в турнирной таблице РПЛ на девятом месте. «Крылья Советов» из Самары, набрав три очка, были 14-ми. Ранее команды встречали десять раз. Одну победу одержал «Урал», трижды выигрывали «Крылья Советов», шесть игр завершились вничью.

Первый удар по мячу сделал Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. Стадион стоя приветствовал экипаж, посадивший самолет на кукурузное поле и спасший жизни 226 пассажиров. Но футболисты екатеринбургского клуба не смогли одержать победу в День города, несмотря на присутствие среди зрителей двух Героев России — накануне почетные звания получили пилоты Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.