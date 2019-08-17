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«Урал» бесславно проиграл «Крыльям Советов» на глазах у Героев России

18:07, 17 Август 2019
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Нервная игра на «Екатеринбург Арене» в День города завершилась со счетом 1:3.

После пяти туров российского футбольного чемпионата «Урал» имел семь очков и располагался в турнирной таблице РПЛ на девятом месте. «Крылья Советов» из Самары, набрав три очка, были 14-ми. Ранее команды встречали десять раз. Одну победу одержал «Урал», трижды выигрывали «Крылья Советов», шесть игр завершились вничью.

Первый удар по мячу сделал Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. Стадион стоя приветствовал экипаж, посадивший самолет на кукурузное поле и спасший жизни 226 пассажиров. Но футболисты екатеринбургского клуба не смогли одержать победу в День города, несмотря на присутствие среди зрителей двух Героев России — накануне почетные звания получили пилоты Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

«Урал» бесславно проиграл «Крыльям советов» на глазах Героев России
Нервная игра на «Екатеринбург Арене» в День города завершилась со счетом 1:3.
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Игра оказалась нервной с первых минут. В первом тайме было показано три желтых карточки и забит один мяч. На 28 минуте отличился полузащитник самарского клуба Гынсарь. Впервые в сезоне «Урал» ушел на перерыв, проигрывая в первом тайме. Во втором тайме «Урал» остался в меньшинстве — на 67 минуте арбитр показал сначала желтую (вторую), а потом и красную карточку Емельянову.

Если до этого момента игроки екатеринбургского клуба старались сравнять счет, то после удаления игра пошла в одни ворота. На 79 минуте Соболев наносит мощный удар по воротам Годзюра. Через пять минут Радоньич увеличивает преимущество «Крыльев». Рекордные 22 304 зрителя пришли на матч. Многие из них после третьего гола в ворота «Урала» начали массово покидать стадион. И не увидели, как на 93 минуте Панюков забил мяч престижа.

Командир лайнера А321 Дамир Юсупов нанес удар по мячу в матче «Урала»
На «Екатеринбург Арене» 20 тысяч зрителей стоя приветствовали экипаж Уральских авиалиний».
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ФК "Урал", футбол, Екатеринбург Арена
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