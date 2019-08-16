Топ-5 новостей недели. От кукурузного поля до новой «Мисс»
19:00, 16 Август 2019
Дайджест самых горячих инфоповодов, которые заставили Екатеринбург вздрогнуть — и не раз.
На этой неделе в Екатеринбурге не было слышно унылых реплик о том, что в городе ничего не происходит. Потому что, во-первых, в город вернулось тепло (пусть и ненадолго), а во-вторых, случилось сразу столько всего, что было не продохнуть. А ведь еще праздновать День города в субботу!..
Если вы каким-то чудом все пропустили, то мы — как обычно — составили для вас подборку самых важных новостей этой недели. И, конечно, изобразили их на одной картинке.
Расшифровка будет внизу
Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
Почему Екатеринбург именно такой, каким мы его сейчас знаем, видим и ощущаем?
Пилот, который спас
Героем недели (года, столетия…) стал пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. Он управлял самолетом А321, выполнявшим рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь, с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту. При взлете в турбины лайнера попали несколько чаек, из-за чего техника вышла из строя. Не успевший набрать высоту самолет пришлось садить в ручном режиме — Дамир Юсупов справился с этой тяжелейшей задачей, приземлившись на кукурузное поле в Раменском.
Сегодня Дамир вернулся в Екатеринбург, почитайте здесь короткое заявление, которое он успел сделать журналистам. Скромный мужчина сказал, что хочет извиниться перед пассажирами — ведь он не смог доставить их в Симферополь.
Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы
Белокурая мисс
В тот же день, когда Дамир Юсупов обрел в глазах россиян статус героя, в Екатеринбурге выбрали новую «Мисс». Ею стала 22-летняя Виктория Вершинина. Возможно, жюри поддержало российский тренд — в 2017 году «Мисс Россией» стала белокурая свердловчанка Полина Попова.
Корреспондент ЕТВ Арина Осипова сходила на гала-вечер, где выбирали новую «Мисс Екатеринбург», и делится впечатлениями. Спойлер: было так себе.
Будущее мисс
ЕТВ вычислил сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург»
Лиля у воды
Трансформаторная будка в сквере на Октябрьской площади стала рупором уличного искусства. На этой неделе она приобрела слегка литературный флер — на ней появились портрет Владимира Маяковского и надпись «Правда в Лиле».
Изначальное граффити нарисовал Слава ПТРК на фестивале «Карт Бланш», и звучало оно как «Правда в силе». Художник посвятил его восьмидневным протестам в сквере против строительства на этом месте храма святой Екатерины.
Поуехавшие
Федорченко, Троянова, Сальников, Сигарев и Богаев — о переезде из Екатеринбурга
Новый лик
Энтузиасты-архитекторы из екатеринбургского бюро ROCK придали современности храму святой Екатерины, нарисовав эскиз. Собор приобрел треугольную форму, здание окружает оранжерея. И размещается эта постройка, по задумке архитекторов…на месте Приборостроительного завода.
Говорят, что авторы проекта уже показали его РМК, и компании-спонсору строительства он понравился. Будут ли реально менять концепцию храма святой Екатерины, неизвестно.
Будущее мисс
Наиболее вероятные сценарии судьбы, которая ждет «Мисс Екатеринбург».
Связь районов
Это событие произошло еще в прошлое воскресенье, но мы не могли не напомнить о нем. Открытие Малышевского моста, наконец-то, свершилось! Теперь жителям ЖБИ не нужно стоять в километровых пробках утром и вечером.
Наверное, для микрорайона это самый настоящий подарок на завтрашний День города. Ведь на их любимом Шарташе все равно ничего особенно не меняется…
О чем молчат марафонцы
По следам «Европы-Азии»: что может пойти не так до, во время и после бега на 42 км.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
Развлечения
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.
Сумма мнений Σ
День города — 2019
Сумма мнений Σ
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»