Топ-5 новостей недели. От кукурузного поля до новой «Мисс»

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Если вы каким-то чудом все пропустили , то мы — как обычно — составили для вас подборку самых важных новостей этой недели. И , конечно , изобразили их на одной картинке.





Расшифровка будет внизу

На этой неделе в Екатеринбурге не было слышно унылых реплик о томчто в городе ничего не происходит. Потому чтово-первыхв город вернулось теплопусть и ненадолго), а во-вторыхслучилось сразу столько всегочто было не продохнуть. А ведь еще праздновать День города в субботу!..