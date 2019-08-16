Черные платья, страшные куклы: подводим итоги «Мисс Екатеринбург-2019»
Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году вышел максимально необычным. И хоть начало с девушками в элегантных сверкающих платьях говорило о том, что зрители вновь увидят на сцене торжество грации, шоу в адльнейшем заставило удивиться каждого из сидящих в зале. Темой 22 конкурса красоты стала блогосфера, и организаторы решили максимально ее развить.
Ведущая мероприятия и участница «Мисс Екатеринбург-2001» Ксения Анташова объявила, что ее коллега Антон Зайцев не успевает вернуться в уральскую столицу из Италии, где он снимает новый выпуск «Орла и решки». Поэтому Зайцев общался с гостями вечера с экрана — он заранее записал для участниц свои реплики. И даже пытался шутить:
Но все-таки наблюдать за одинокой Ксенией Анташовой на сцене было грустно. Девушке явно не хватало напарника, с которым она могла бы перекинуться парой слов и получить живую ответную реакцию. И хороший второй ведущий — пусть и не самый известный — порадовал бы зрителей больше, чем видеоролики.
Разнообразила бы шоу и искренность, о которой долгие годы говорила директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова. Но искренность исчезла. И следом за ней — шарм и очарование уральских красавиц. С самого начала казалось, что конкурсантки переигрывают, когда озвучивают заранее заготовленный текст, представляя себя на сцене и натянуто улыбаясь.
В этом году слово «мисс» часто сопровождало имена жюри. Так, в списке экспертов оказался фотограф «Мисс Екатеринбург» Игорь Усенко, победительница конкурса 2014 года София Никитчук и организатор «Мисс туризм России» Владимир Ильин. Кроме них в жюри сидели мастер спорта по лыжным гонкам Иван Алыпов, дизайнер Лариса Одинцова, основатель и идейный вдохновитель бьюти-семьи «Альтернатива» Ольга Зайченко, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская, президент федерации бодибилдинга Екатеринбурга Дмитрий Корнюхин и бессменный директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.
После того, как 24 участницы плавной походкой от бедра прошлись по подиуму в длинных нарядах, на сцене развернулся смелый перформанс. Красотки переоделись в черные майки и велосипедки и начали ломано изгибаться под электронную музыку. С этого началась презентация коллекции «Город говорит», вместившей в себя каллиграфию, граффити и цитаты из песен «Чайфа», «Смысловых Галлюцинаций», «Сансары» и стихов поэтессы Александры Аксеновой. Кстати, надписи на одежде мне так и не удалось разглядеть — журналистам позволили занять не раскупленные места и, к слову, не всегда удобные.
Выход конкурсанток оказался дерзким. Несмотря на то, что титул «Мисс Екатеринбург» скорее вяжется с барышней на каблуках, нежели в кедах, девушкам удалось доказать, что женственность не в платье от кутюр и босоножках на шпильке. Она во внутренней энергии и уверенности в себе. Поэтому мешковатость одежды и непонятные танцы, напоминающие конвульсии, получилось скрасить боевым настроем красавиц
Затем настал традиционный безрадостный момент для 14 участниц конкурса, которых жюри посчитало недостойными финала. Но в этот раз в шоу внесли маленькую корректировку — зрители спасали не десятую, а первую финалистку. На минуту зал замер и погрузился в онлайн-голосование. Я тоже пыталась отдать свой голос за приглянувшуюся конкурсантку, но, как назло, интернет перестал работать.
Впрочем, девушку выбрали и без меня. Ею стала Екатерина Кадникова. После нее объявили еще девять лучших: Яну Скорб, Елизавету Коробейникову, Елизавету Мальцеву, Полину Ваньшину, Анну Строганову, Людмилу Тришкину, Викторию Вершинину, Екатерину Соколову и Полину Бинас.
В жюри сидела «Мисс Екатеринбург-2014» София Никитчук
Фото: Дмитрий Шевалдин для ЕТВ
И участницы «Мисс Екатеринбург» превратились в кукол. Они исполнили очередной резкий танец, который на этот раз был оправдан тем, что девушки изображали игрушки. И, между прочим, снова надели не платья — конкурсантки выступали в комбинезонах от nikiso [бренд победительницы «Мисс Екатеринбург-2014» Софии Никитчук — прим. ЕТВ], которые «пропагандируют жизнелюбие и легкость бытия».
Пропаганда жизнелюбия действительно ощущалась, но не от одежды, а от выступающих. Финалистки (кто-то лучше, кто-то хуже) продемонстрировали зрителям свои актерские навыки. Они оказались на месте кукловодов: управляли игрушками и меняли голоса. Многие девушки опять же переигрывали, видимо, думая, что от повышения децибелов и неестественной мимики станет только лучше.
Единственное, что помогло участницам уменьшить театральность, — видеосъемка крупным планом и трансляция на экран на сцене. Только во время этого выступления (и еще чуть-чуть на награждении) публика смогла наконец разглядеть финалисток. В целом же, показ оставляла желать лучшего.
Каждая выходила на сцену со своей куклой, будь то Русалочка, лесная разбойница, Джульетта, колдунья, Алиса в Стране чудес, королева, Марфуша, китаянка, аист или страшная девочка. Громкими аплодисментами гости оценили аиста Екатерины Кадниковой и страшную девочку Полины Бинас. А над замечанием Ксении Анташовой бледнолицей Джульетте «не принимай ничего больше из маленьких бутылочек» смеялся весь зал. Хотя до уровня «Уральского пельменя» Андрея Рожкова, который вел шоу в 2018 году, Ксении еще далеко.
Фото: Дмитрий Шевалдин для ЕТВ
И как только звонкий смех последней участницы затих, жюри отправилось совещаться. И долго не могло принять решение, кто же получит титул — «Мисс Екатеринбург-2019». Награждение привело некоторых зрителей в недоумение. Финалистки вышли на сцену в черных платьях. И это при том, что остальные 14 конкурсанток блистали на заднем фоне в струящихся пудровых нарядах. Букетики в руках десяти девушек и странный для праздника цвет не вызывал никакой ассоциации кроме прощальной и даже похоронной. Как будто конкурсантки закрывали «Мисс Екатеринбург» навсегда.
Не забыв о тематике текущего шоу, звание «Мисс блогер» жюри отдало Екатерине Мальцевой. Приз зрительских симпатий вручили улыбчивой и искрящейся Полине Бинас. Кажется, экспертов покорил ее номер с куклой-хохотушкой.
Спустя несколько мгновений объявили вторую и первую вице-мисс. Ими стали Екатерина Соколова и Полина Ваньшина. А потом поздравлять первую красавицу города вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он объяснил девушкам, почему в 2019 году победительница не получит автомобиль. Мэр отметил, что машина уже через год утратит свою ценность и не будет новой, а эмоции останутся на всю жизнь. Глава города долго тянул философскую речь и даже перешел к свойской беседе, пригласив участниц на экскурсию в башню с часами, где он расскажет им кучу баек. Видимо, пытаясь быть вежливым и обходительным, Высокинский назвал финалисток «девоньками».
Дорогие девоньки, мнение жюри — это всегда мнение. Оценки ставит жизнь. И у каждой из вас будут алые паруса. Их не жюри вам даст, вы их сами найдете.
А после вскрыл красный конверт. И произнес имя блондинки Виктории Вершининой, которая теперь сменит брюнетку Арину Верину. «Я верила в себя, но у меня были очень достойные конкурентки. Для меня это было сюрпризом, но очень приятным сюрпризом», — прокомментировала свою победу Виктория и добавила, что корона ей очень нравится, но кажется чуть-чуть тяжелой.
Новая первая красавица старше «Мисс Екатеринбург-2018» Арины Вериной на два года. Она с красным дипломом окончила университет в Санкт-Петербурге. Там она отучилась на маркетолога. Также Виктория Вершинина в совершенстве владеет английским языком и планирует заняться репетиторством и даже открыть свою языковую школу.