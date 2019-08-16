Черные платья, страшные куклы: подводим итоги «Мисс Екатеринбург-2019»

Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году вышел максимально необычным. И хоть начало с девушками в элегантных сверкающих платьях говорило о том, что зрители вновь увидят на сцене торжество грации, шоу в адльнейшем заставило удивиться каждого из сидящих в зале. Темой 22 конкурса красоты стала блогосфера, и организаторы решили максимально ее развить.

Ведущая мероприятия и участница «Мисс Екатеринбург-2001» Ксения Анташова объявила, что ее коллега Антон Зайцев не успевает вернуться в уральскую столицу из Италии, где он снимает новый выпуск «Орла и решки». Поэтому Зайцев общался с гостями вечера с экрана — он заранее записал для участниц свои реплики. И даже пытался шутить: