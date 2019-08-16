Афиша не для всех: смотрим салют и читаем стихи про сквер

В субботу и воскресенье в МЕГА Парке покажут фильмы «Миллионер из трущоб» и «Область тьмы» с Брэдли Купером в главной роли. Кино будет доступно в бесплатном 4G-кинотеатре Tele2. Для зрителей также сварят кофе и сделают хрустящий попкорн. А еще благодаря быстрому 4G-интернету на площадке можно воспользоваться бесплатным 4G Wi-Fi, расположиться с ноутбуком на удобном пуфе, подзарядить гаджет.

Кроме того, на территории онлайн-парка функционирует VR-кинотеатр: зрители могут погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью новых технологий и скоростного мобильного интернета. Каждые выходные посетителей встречают ведущий и ди-джей с развлекательной программой, но онлайн-парк работает и в будние дни. Расписание фильмов, лекций и других активностей уточняйте на сайте.

Что: кино в онлайн-парке Tele2

Где: ТЦ МЕГА (улица Металлургов, 87)

Когда: ежедневно кроме понедельника с 14:00 до 21:00

Сколько: нисколько