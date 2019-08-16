Афиша не для всех: смотрим салют и читаем стихи про сквер
Всю последнюю неделю екатеринбуржцы только и слышат, что о Дне города. От этой темы никуда не скрыться, а потому кажется, что все события сосредоточились только на празднике. Но это совсем не так. В уральской столице происходят и другие интересные вещи. Куда податься в ближайшие выходные и любой свободный вечер августа? Читайте в дайджесте ЕТВ.
Фильмы в парке
Фото предоставлено организаторами
В субботу и воскресенье в МЕГА Парке покажут фильмы «Миллионер из трущоб» и «Область тьмы» с Брэдли Купером в главной роли. Кино будет доступно в бесплатном 4G-кинотеатре Tele2. Для зрителей также сварят кофе и сделают хрустящий попкорн. А еще благодаря быстрому 4G-интернету на площадке можно воспользоваться бесплатным 4G Wi-Fi, расположиться с ноутбуком на удобном пуфе, подзарядить гаджет.
Кроме того, на территории онлайн-парка функционирует VR-кинотеатр: зрители могут погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью новых технологий и скоростного мобильного интернета. Каждые выходные посетителей встречают ведущий и ди-джей с развлекательной программой, но онлайн-парк работает и в будние дни. Расписание фильмов, лекций и других активностей уточняйте на сайте.
Что:
кино в онлайн-парке Tele2
Где: ТЦ МЕГА (улица Металлургов, 87)
Когда: ежедневно кроме понедельника с 14:00 до 21:00
Сколько: нисколько
Все для своих
Фото предоставлено организаторами
Море дружеского общения, любимая музыка, лекторий, фуд-корт от лучших ресторанов города, детская площадка и своп — это будет глоток настоящего лета, которого на Урале так не хватает. Это будет альтернативный День города для тех, кому не по душе массовые гуляния на Плотинке и в центре Екатеринбурга.
«Мы впервые целиком закроем конструктивистский двор типографии „Уральский рабочий“, прилегающий к театру Музыкальной комедии, и украсим небо над ним огнями сотен лампочек. Построим фуд-корт с морепродуктами, азиатской едой, блюдами на гриле, чтобы со вкусом провести время на свежем воздухе. Подвесим качели и поставим любимую и новую музыку. Пригласим интересных горожан выступить в лектории и поговорить на волнующие темы», — сообщают организаторы мероприятия.
Хедлайнер вечера — москвичка Лиза Громова, бывшая вокалистка инди-поп проекта «Озера» и автор сольного альбома «Прелесть». Музыка Лизы — российский неопоп десятых, к которому также относят группы «Пасош» и «Мальбэк». Основной гость лектория — научная журналистка и популяризатор науки Ася Казанцева, автор книг «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости», «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов» и других.
Что:
альтернативный День города
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 17 августа с 13:00 до 23:00
Сколько: 200 рублей, билеты здесь
«Урал» — «Крылья Советов»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Вы уже приготовились мерзнуть на «Екатеринбург Арене»? Если нет, ловите заманчивое предложение! Через полторы недели футбольный клуб «Урал» сыграет дома против команды из Самары. Судя по результатам предыдущих матчей в шестом туре РПЛ у ребят Дмитрия Парфенова явное преимущество.«Урал» победил «Анжи», «Уфу» и «Ахмат», а «Крылья Советов» только ЦСКА. Пожелаем екатеринбуржцам удачи и запасемся теплой одеждой, иначе футбол может обернуться простудой.
Что: матч «Урал» — «Крылья Советов»
Где: «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5)
Когда: 17 августа в 16:00
Сколько: от 200 рублей, билеты здесь
Онтология сквера
Фото: Алексей Рыжков
Сборник «Онтология сквера», который выпустило издательство «Кабинетный ученый», презентуют в День города. «Этот сборник появился благодаря так называемому „стоянию за сквер“ в мае 2019-го. Но в нем не только об этом событии. Всплеск протестной активности породил всплеск активности творческой, плоды которой собраны в этом сборнике. „Онтология сквера“ — еще один литературный дар Екатеринбургу», — сказал о книге ее составитель и редактор Роман Сенчин.
На обложке книги — рисунок художника Алексея Рыжкова, а внутри — стихотворения 22 авторов, посвященных протестам в сквере у Драмтеатра. В сборнике есть стихотворение журналистки ЕТВ, поэтессы Александры Аксеновой «И хоть не на пятый…». На презентацию книги придут некоторые из авторов произведений. Чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить заявку здесь.
Что:
презентация книги «Онтология сквера»
Где: магазин «Пиотровский» в Ельцин Центре (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 17 августа с 18:30 до 20:00
Сколько: бесплатно, по регистрации
День города в Metis
Фото предоставлено организаторами
Гастробар Metis предлагает екатеринбуржцам посмотреть салют Дня города на летней веранде в самом центре Екатеринбурга. Сбор гостей начнется под финальные выступления хедлайнеров в 22 часа. Потом под залпы салюта шеф-повар гастробара угостит гостей праздничным тортом и бокалом шампанского. После фейерверка состоится праздничный концерт Миши Лузина. А ровно в 24 часа ночи посетители Metis станцуют под классику хип-хопа и саундтреки фильмов Тарантино.
Что:
День города в гастробаре Metis
Где: ТЦ «Пассаж», 5 этаж (улица Вайнера, 9)
Когда: 17 августа с 22:00
Сколько: нисколько, нужно платить только за напитки и угощения
Героическая гонка
Фото: vk.com/gonkageroevekb
Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.
Что: «Гонка героев»
Где: полигон «Свердловский»
Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00
Сколько: 500 рублей для детей и от 2200 рублей для взрослых, билеты здесь
345
Фото предоставлено организаторами
В сентябре театр «Провинциальные танцы» откроет новый сезон. На малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 3 и 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345». Это интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля, представят три постановки, созданные специально для «Провинциальных танцев».
Первый спектакль «Свободу статуе!» не имеет сюжета. Во второй постановке под названием Ipseity раскроется личный опыт танцовщиков, их физические навыки, телосложение и характер. В третьем спектакле «Сердце на его рукаве» вы увидите боль — ее философские, исторические, личностные, физические и моральные аспекты.
Что:
открытие сезона «Провинциальных танцев»
Где: ТЮЗ (улица карла Либкнехта, 48)
Когда: 3 и 24 сентября в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты здесь
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.
Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
В календарик запишите, пожалуйста!
Silent Hill
Фото: flickr
Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.
Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.
Что: концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная. 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь
High-Tech Minimal
Фото: borisbrejcha.de
Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.
Что: концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 2700 рублей, билеты здесь
Хороших вам выходных!