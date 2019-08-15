«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
22:11, 15 Август 2019
Главная красавица Екатеринбурга получила титул, корону и fashion-тур в Европу.
В ЦК «Урал» завершился XXII городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Члены жюри, в числе которых была и София Никитчук, обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия 2015», 1-я вице-мисс Мира 2015, оценивали 25 участниц. Девушки продемонстрировали грацию, пластику, интеллект и прекрасные костюмы екатеринбургских дизайнеров.
В финал конкурса вышли:
Яна Скорб (№ 1), Елизавета Коробейникова № 2), Елизавета Мальцева (№ 3), Полина Ваньшина (№ 8), Анна Строганова (№ 9), Людмила Тришкина (№ 10), Виктория Вершинина (№ 11), Екатерина Соколова (№ 12), Екатерина Кадникова (№ 14) и Полина Бинас (№ 17).
Яна Скорб (№ 1), Елизавета Коробейникова № 2), Елизавета Мальцева (№ 3), Полина Ваньшина (№ 8), Анна Строганова (№ 9), Людмила Тришкина (№ 10), Виктория Вершинина (№ 11), Екатерина Соколова (№ 12), Екатерина Кадникова (№ 14) и Полина Бинас (№ 17).
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«Мисс зрительских симпатий» стала 18-летняя Полина Бинас.
Вторая вице-мисс — Екатерина Соколова, единственная рыженькая финалистка.
Первая вице-мисс — 19-летняя Полина Ваньшина.
Имя победительницы назвал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина. Корону победительнице передала «Мисс Екатеринбург-2018» Арина Верина. Новой королеве 22 года. Рост 174 см. И она — блондинка.
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