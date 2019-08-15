«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина

« Мисс зрительских симпатий» стала 18-летняя Полина Бинас.

Вторая вице-мисс — Екатерина Соколова, единственная рыженькая финалистка.

Первая вице-мисс — 19-летняя Полина Ваньшина.





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Новой королеве 22 года. Рост 174 см. И она — блондинка.

Имя победительницы назвал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. ТитулМисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала. Корону победительнице передалаМисс Екатеринбург-2018» Арина Верина.