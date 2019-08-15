Екатеринбуржцы построят городские здания из бумаги

Жители Екатеринбурга смогут собрать копии городских зданий. В рамках проекта «Екатеринбург — город семи районов» дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал конструктор, из которого свердловчане создадут знаковые здания семи районов уральской столицы: Эльмаша, Юго-Запада, Втузгородка, Химмаша, ВИЗа, Вокзального и Кольцово. Конструктор рассчитан на детей от шести лет, сообщили ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга. Но собирать здания понравится и взрослым.

Дмитрий Фатхиев-Долохов объясняет, что бумажный конструктор не такая уж легкая вещь. Чтобы из него получился красивый дом, придется покорпеть. «На развертках довольно много мелких деталей, сгибов, мест склеивания, поэтому у нас получилась игрушка для совместного семейного досуга», — говорит дизайнер.