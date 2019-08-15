Екатеринбуржцы построят городские здания из бумаги
Жители Екатеринбурга смогут собрать копии городских зданий. В рамках проекта «Екатеринбург — город семи районов» дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал конструктор, из которого свердловчане создадут знаковые здания семи районов уральской столицы: Эльмаша, Юго-Запада, Втузгородка, Химмаша, ВИЗа, Вокзального и Кольцово. Конструктор рассчитан на детей от шести лет, сообщили ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга. Но собирать здания понравится и взрослым.
Дмитрий Фатхиев-Долохов объясняет, что бумажный конструктор не такая уж легкая вещь. Чтобы из него получился красивый дом, придется покорпеть. «На развертках довольно много мелких деталей, сгибов, мест склеивания, поэтому у нас получилась игрушка для совместного семейного досуга», — говорит дизайнер.
Из бумаги можно будет склеить Нижне-Исетскую плотину, старый аэровокзал «Кольцово», первую свердловскую 16-этажку, Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», главный учебный корпус УПИ, Центр культуры «Эльмаш» и здание старого Железнодорожного вокзала.
Сувениры можно купить в Водонапорной башне на Плотинке и в лавке Музея истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26. Цена конструктора — 450 рублей. Посмотрите, какие модели выходят из-под рук сборщиков:
Ранее для проекта «Екатеринбург — город семи районов» выпустили металлические значки и стикерпаки.
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