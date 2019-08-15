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Екатеринбуржцы построят городские здания из бумаги

10:37, 15 Август 2019
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Фото: МИЕ
Дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал конструктор, из которого получатся знаковые дома семи районов уральской столицы.

Жители Екатеринбурга смогут собрать копии городских зданий. В рамках проекта «Екатеринбург — город семи районов» дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал конструктор, из которого свердловчане создадут знаковые здания семи районов уральской столицы: Эльмаша, Юго-Запада, Втузгородка, Химмаша, ВИЗа, Вокзального и Кольцово. Конструктор рассчитан на детей от шести лет, сообщили ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга. Но собирать здания понравится и взрослым.

Дмитрий Фатхиев-Долохов объясняет, что бумажный конструктор не такая уж легкая вещь. Чтобы из него получился красивый дом, придется покорпеть. «На развертках довольно много мелких деталей, сгибов, мест склеивания, поэтому у нас получилась игрушка для совместного семейного досуга», — говорит дизайнер.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы, и рассказывает, что ждать сейчас.

Из бумаги можно будет склеить Нижне-Исетскую плотину, старый аэровокзал «Кольцово», первую свердловскую 16-этажку, Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», главный учебный корпус УПИ, Центр культуры «Эльмаш» и здание старого Железнодорожного вокзала.

Сувениры можно купить в Водонапорной башне на Плотинке и в лавке Музея истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26. Цена конструктора — 450 рублей. Посмотрите, какие модели выходят из-под рук сборщиков:

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Ранее для проекта «Екатеринбург — город семи районов» выпустили металлические значки и стикерпаки.

Фото на главной и в тексте: МИЕ

Сувениры Музея истории Екатеринбурга
В Екатеринбурге выпустили значки, посвященные семи районам города
Работы уличных художников превратили в наклейки с Екатеринбургом
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, дом, здания, конструктор, Музей истории Екатеринбурга, Екатеринбург
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