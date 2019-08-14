Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

За семь лет зарплаты игроков «Автомобилиста» выросли в 6,5 раз

19:11, 14 Август 2019
syaa.jpg
Фото: ХК «Автомобилист»
Сейчас екатеринбургские хоккеисты совокупно получают 1,5 миллиарда в год.
Последние годы доходы игроков «Автомобилиста» неизменно растут. Так, за семь лет зарплаты увеличились с с 228 миллионов рублей до 1,5 миллиарда — то есть в 6,5 раз. Это самый стремительный рост в КХЛ. Данные приводит сайт РБК.

Финансирование «Автомобилиста» резко выросло после смены руководства. В мае 2016 года президентом клуба стал генеральный директор УГМК Андрей Козицын, также подключился ряд спонсоров. В 2017 году екатеринбуржцы вошли в топ-8 клубов с зарплатным фондом, превышающим миллиард рублей. В одном из последних рейтингов «Автомобилист» поставили на третью строчку. Для сравнения, игроки самых богатых клубов КХЛ СКА и ЦСКА совокупно получают 2,1 миллиарда рублей в год.

На пресс-конференции по итогам сезона 2018/19 Андрей Козицын заявил, что на следующий год «Автомобилист» заложит примерно такой же бюджет, какой был в предыдущем, — то есть 1,8 миллиарда рублей. «Будем работать в рамках текущего, плюс-минус», — говорил президент екатеринбургского клуба.
Будущее мисс
ЕТВ вычислил наиболее вероятные сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «За семь лет зарплаты игроков «Автомобилиста» выросли в 6,5 раз»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Экономика, деньги, зарплаты, Екатеринбург, хоккей, ХК Автомобилист
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
День города — 2019
15 августа в 19:00
С Илья Марков
Страна Картония
15 августа в 19:30
С Наталья Санникова
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.