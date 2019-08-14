За семь лет зарплаты игроков «Автомобилиста» выросли в 6,5 раз
19:11, 14 Август 2019
Сейчас екатеринбургские хоккеисты совокупно получают 1,5 миллиарда в год.
Последние годы доходы игроков «Автомобилиста» неизменно растут. Так, за семь лет зарплаты увеличились с с 228 миллионов рублей до 1,5 миллиарда — то есть в 6,5 раз. Это самый стремительный рост в КХЛ. Данные приводит сайт РБК.
Финансирование «Автомобилиста» резко выросло после смены руководства. В мае 2016 года президентом клуба стал генеральный директор УГМК Андрей Козицын, также подключился ряд спонсоров. В 2017 году екатеринбуржцы вошли в топ-8 клубов с зарплатным фондом, превышающим миллиард рублей. В одном из последних рейтингов «Автомобилист» поставили на третью строчку. Для сравнения, игроки самых богатых клубов КХЛ СКА и ЦСКА совокупно получают 2,1 миллиарда рублей в год.
На пресс-конференции по итогам сезона 2018/19 Андрей Козицын заявил, что на следующий год «Автомобилист» заложит примерно такой же бюджет, какой был в предыдущем, — то есть 1,8 миллиарда рублей. «Будем работать в рамках текущего, плюс-минус», — говорил президент екатеринбургского клуба.
Будущее мисс
ЕТВ вычислил наиболее вероятные сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса.
Новое и интересное
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
День города — 2019
Страна Картония
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.