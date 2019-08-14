Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В семье мангустов из екатеринбургского зоопарка появились 4 детеныша

14:08, 14 Август 2019
da_2893-2.jpg
Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Юные Верта и Мони стали родителями, а самка Лавина — нянькой для малышей.
В екатеринбургском зоопарке появились маленькие мангусты — молодая семья, Верта, Моня и Лавина, обзавелись четырьмя детенышами. Их выносила Верта, а Лавина стала отличной нянькой, рассказали ЕТВ в пресс-службе питомника. В природе, да и в неволе, мангусты живут большими семьями от семи до 40 особей. Когда одна из самок на охоте, за ее детенышами присматривают другие и даже кормят его. Так мангустам удается сохранять потомство.

В первое время после рождения маленькие зверьки находятся в убежище, за ними следят няньки. Спустя месяц, когда мангусты уже весят около 250 граммов, они потихоньку начинают выходить из норок и знакомиться со взрослыми. Родители и нянька обучают малышей всему, что знают сами об охоте и жизни.

Посмотрите, какие они очаровательные:
Будущее мисс
ЕТВ вычислил сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург»
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «В семье мангустов из екатеринбургского зоопарка появились 4 детеныша»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, зоопарк, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
День города — 2019
15 августа в 19:00
С Илья Марков
Страна Картония
15 августа в 19:30
С Наталья Санникова