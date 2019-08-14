В семье мангустов из екатеринбургского зоопарка появились 4 детеныша

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В первое время после рождения маленькие зверьки находятся в убежище , за ними следят няньки. Спустя месяц , когда мангусты уже весят около 250 граммов , они потихоньку начинают выходить из норок и знакомиться со взрослыми. Родители и нянька обучают малышей всему , что знают сами об охоте и жизни.





Посмотрите , какие они очаровательные:

В екатеринбургском зоопарке появились маленькие мангусты — молодая семьяВертаМоня и Лавинаобзавелись четырьмя детенышами. Их выносила Вертаа Лавина стала отличной нянькойрассказали ЕТВ в пресс-службе питомника. В природеда и в неволемангусты живут большими семьями от семи до 40 особей. Когда одна из самок на охотеза ее детенышами присматривают другие и даже кормят его. Так мангустам удается сохранять потомство.