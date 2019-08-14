В семье мангустов из екатеринбургского зоопарка появились 4 детеныша
14:08, 14 Август 2019
Юные Верта и Мони стали родителями, а самка Лавина — нянькой для малышей.
В екатеринбургском зоопарке появились маленькие мангусты — молодая семья, Верта, Моня и Лавина, обзавелись четырьмя детенышами. Их выносила Верта, а Лавина стала отличной нянькой, рассказали ЕТВ в пресс-службе питомника. В природе, да и в неволе, мангусты живут большими семьями от семи до 40 особей. Когда одна из самок на охоте, за ее детенышами присматривают другие и даже кормят его. Так мангустам удается сохранять потомство.
В первое время после рождения маленькие зверьки находятся в убежище, за ними следят няньки. Спустя месяц, когда мангусты уже весят около 250 граммов, они потихоньку начинают выходить из норок и знакомиться со взрослыми. Родители и нянька обучают малышей всему, что знают сами об охоте и жизни.
Посмотрите, какие они очаровательные:
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