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На марафоне «Европа-Азия» спортсменов поддерживали Бабы Яги

13:20, 14 Август 2019
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Фото: предоставлено организаторами флешмоба
Персонажи поддержали спортсменов сказочным флешмобом.
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В Екатеринбурге состоялся пятый международный марафон «Европа-Азия» — в нем приняли участие более 7 тысяч спортсменов. Ну а среди болельщиков были замечены и необычные, сказочные персонажи — Бабы Яги!

Участники забега могли выбрать дистанцию на выбор: три, десять, 21 или 42 километра. Через каждые пять километров располагались пункты, где можно было отдохнуть, освежиться… и получить мощную поддержку от целой «армии» Бабок Ежек. Все-таки не каждый день увидишь такой необычный парад!

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Фото: предоставлено организаторами флешмоба

Бабушки участия в марафоне не принимали — возраст не позволяет. Но веселью-то возраст не помеха! Так что сказочные персонажи придумывали свои кричалки, до хрипоты поддерживали участников, а также фотографировались и обнимались со всеми желающими. А желающих было немало — все-таки кто ж не знает Бабу Ягу? Да все знают и любят, даже дети ничуть ее не боятся!


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Фото: предоставлено организаторами флешмоба

В этом году марафон побил все рекорды по посещаемости — спортсмены прибыли из 18 стран и 353 городов мира. На старте участники получали пакет с логотипом марафона, а на финише — медаль. Победителям же достались чеки на 250 000 рублей.

Фото: предоставлено организаторами флешмоба
Авторы:
Сергей Смирнов
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Теги:
Развлечения, Баба Яга, Галамарт, Европа-Азия, Марафон «Европа Азия», Свердловская область , Екатеринбург
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