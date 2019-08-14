На марафоне «Европа-Азия» спортсменов поддерживали Бабы Яги
В Екатеринбурге состоялся пятый международный марафон «Европа-Азия» — в нем приняли участие более 7 тысяч спортсменов. Ну а среди болельщиков были замечены и необычные, сказочные персонажи — Бабы Яги!
Участники забега могли выбрать дистанцию на выбор: три, десять, 21 или 42 километра. Через каждые пять километров располагались пункты, где можно было отдохнуть, освежиться… и получить мощную поддержку от целой «армии» Бабок Ежек. Все-таки не каждый день увидишь такой необычный парад!
Фото: предоставлено организаторами флешмоба
Бабушки участия в марафоне не принимали — возраст не позволяет. Но веселью-то возраст не помеха! Так что сказочные персонажи придумывали свои кричалки, до хрипоты поддерживали участников, а также фотографировались и обнимались со всеми желающими. А желающих было немало — все-таки кто ж не знает Бабу Ягу? Да все знают и любят, даже дети ничуть ее не боятся!
Фото: предоставлено организаторами флешмоба
В этом году марафон побил все рекорды по посещаемости — спортсмены прибыли из 18 стран и 353 городов мира. На старте участники получали пакет с логотипом марафона, а на финише — медаль. Победителям же достались чеки на 250 000 рублей.