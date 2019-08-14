На марафоне «Европа-Азия» спортсменов поддерживали Бабы Яги

В Екатеринбурге состоялся пятый международный марафон «Европа-Азия» — в нем приняли участие более 7 тысяч спортсменов. Ну а среди болельщиков были замечены и необычные, сказочные персонажи — Бабы Яги!

Участники забега могли выбрать дистанцию на выбор: три, десять, 21 или 42 километра. Через каждые пять километров располагались пункты, где можно было отдохнуть, освежиться… и получить мощную поддержку от целой «армии» Бабок Ежек. Все-таки не каждый день увидишь такой необычный парад!