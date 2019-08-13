Победительница «Мисс Екатеринбург-2019» обойдется без автомобиля
14:16, 13 Август 2019
Организаторы выбрали другой главный приз.
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не получит автомобиль. В этом году организаторы решили отказаться от неизменного главного приза в пользу путешествия «со специальной программой».
Поуехавшие
Федорченко, Троянова, Сальников, Пулинович — о переезде из Екатеринбург.
Это не от каких-то внешних факторов. Это наш запрос. Практика прошлых лет показала, что он [автомобилиь] им не особо нужен. Молодежь нынче пользуется самокатами и велосипедами.
Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская добавила, что конкурс не гонится за трендами, а сам их задает.
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Мы не следуем моде и трендам. Мы формирует эти тренды и создаем эту моду. От конкурса купальников мы тоже уходим. Главный приз — это большой сюрприз, это будет путешествие с каким-то замыслом, специальной программой. Вот это точно останется на всю жизнь.
А вице-мэр Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов заявил, что конкурс «Мисс Екатеринбург» станет одной из визитных карточек празднования 300-летия Екатеринбурга.
Финал «Мисс Екатеринбург-2019» пройдет 15 августа. Вести мероприятие будут Антон Зайцев из шоу «Орел и решка» и одна из победительниц конкурса прошлых лет Ксения Асташова. «Финальное шоу будет быстрым, ритмичным, амплитудным», — обещает директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.
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