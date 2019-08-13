Победительница «Мисс Екатеринбург-2019» обойдется без автомобиля

Мы не следуем моде и трендам. Мы формирует эти тренды и создаем эту моду. От конкурса купальников мы тоже уходим. Главный приз — это большой сюрприз , это будет путешествие с каким-то замыслом , специальной программой. Вот это точно останется на всю жизнь.

Татьяна Ярошевская, начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга