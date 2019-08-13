Коляда хочет получить от Путина 10 миллионов на онлайн-театр
14:09, 13 Август 2019
Проект сделает постановки доступными для детей и взрослых с ограниченными возможностями.
Екатеринбургский режиссер Николай Коляда запросил президентский грант на проект «Лаборатория умного театра»: онлайн-театр и специальные постановки для детей с расстройствами аутистического спектра. На это требуется почти 15 миллионов рублей, от фонда «Коляда-театр» планирует получить 10,2 миллиона рублей.
«Наш проект подразумевает создание федеральной цифровой театральной экосистемы, которая даст доступ к театральному опыту категориям граждан Российской Федерации, для которых на сегодняшний день этот доступ в принципе невозможен», — говорится в описании «Лаборатории умного театра».
На деньги фонда «Коляда-театр» планирует сделать следующее:
— Офлайн-площадку для детей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге;
— Постановки детских пьес по произведениям современных драматургов;
— Специальное приложение для просмотра спектаклей с мобильных устройств;
— Сайт с контентом, совпадающим с тем, который будет в приложении.
Если заявку одобрят, то работа над проектом начнется в ноябре 2019 года и будет продолжаться до конца 2020 года.
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