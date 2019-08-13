Коляда хочет получить от Путина 10 миллионов на онлайн-театр

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« Наш проект подразумевает создание федеральной цифровой театральной экосистемы , которая даст доступ к театральному опыту категориям граждан Российской Федерации , для которых на сегодняшний день этот доступ в принципе невозможен», — говорится в описании « Лаборатории умного театра».







На деньги фонда « Коляда-театр» планирует сделать следующее:

— Офлайн-площадку для детей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге;

— Постановки детских пьес по произведениям современных драматургов;

— Специальное приложение для просмотра спектаклей с мобильных устройств;

— Сайт с контентом , совпадающим с тем , который будет в приложении.





Если заявку одобрят , то работа над проектом начнется в ноябре 2019 года и будет продолжаться до конца 2020 года.

Екатеринбургский режиссер Николай Коляда запросил президентский грант на проектЛаборатория умного театра»: онлайн-театр и специальные постановки для детей с расстройствами аутистического спектра. На это требуется почти 15 миллионов рублейот фондаКоляда-театр» планирует получить 10,2 миллиона рублей.