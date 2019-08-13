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Художница из Питера переложила Екатеринбург на бумагу

08:35, 13 Август 2019
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Фото: Instagram Антонины Подзоровой
Антонина Подзорова написала акварелью ДИВС и рассказала о своих впечатлениях от поездки на Урал.

Иллюстратор из Санкт-Петербурга Антонина Подзорова вдохновилась видами Екатеринбурга и перенесла его на бумагу. Девушка написала акварелью Дворец игровых видов спорта. Впечатлениями от поездки она поделилась в Instagram. По словам гостьи, «на Урале в этот раз было как-то особенно хорошо». Она начала фантазировать и представила, как задержалась бы в Екатеринбурге еще, ходила бы на йогу, водила бы детей в Ельцин Центр на занятия. «А песочница и отвоеванный сквер — лучшее место для встреч с друзьями в хорошую погоду. Пока мамы рисуют на травке, дети строят свои песочные замки или плещутся в фонтане — красота!» — напомнила о недавних событиях Антонина Подзорова.

Художница рассказала, где бы завтракала здесь, как бы уезжала с детьми на выходные в Озерск, на дачу к родителям, как бы отдыхала с ребятами на площадке возле МЕГИ. «Может, если бы я осталась подольше, я бы тоже научилась готовить все эти сыроедные штуки и насыщаться одним ароматом эфирных масел и благовоний», — продолжила петербурженка.

Свой рассказ Антонина Подзорова завершила весьма лирично, вспомнив, что не смогла со всеми повидаться: «И тогда я бы наверняка встретилась со всеми, с кем не успела. Хотя это чистой воды иллюзия, потому что когда люди живут в одном городе, они не видятся годами — именно потому, что это, вроде как, можно сделать в любой момент. Гораздо больше шансов повидать друзей, когда приезжаешь вот так, раз в год, летом в хорошую погоду. Короче, приятно было помечтать».

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На Урале в этот раз было как-то особенно хорошо. Я даже представила, как бы я жила в Екатеринбурге. Ходила бы на йогу в «Нараяну» к прекрасной и вдохновляющей @maria_sara_eva , у которой мы с мальчишками гостили с таким комфортом и с шикарным видом на башню «Исеть», светящуюся по ночам. Может, если бы я осталась подольше, я бы тоже научилась готовить все эти сыроедные штуки и насыщаться одним ароматом эфирных масел и благовоний, потому что с Машей это как-то очень легко. Я бы водила детей на какие-нибудь интересные занятия в Ельцин-центр - там столько всего! А песочница и отвоёванный сквер - лучшее место для встреч с друзьями в хорошую погоду. Пока мамы рисуют на травке, дети строят свои песочные замки или плещутся в фонтане - красота! По выходным мы бы ездили в Озерск, на дачу к моим родителям, навещали бы бабулю почаще. Мотались бы в гости к друзьям, живущим за городом. Я бы, может, записала детей в «Открытую школу», и не волновалась бы перед первым классом, как сейчас. Мы бы ездили на новую крутейшую детскую площадку возле «Меги». Как здорово, что в то время, когда кто-то порывается застраивать скверы, кто-то другой создаёт их на месте бывшей парковки! Завтракать бы ходила в новую для меня кафешечку в кирпичном особнячке @muru_coffee с шикарными синими стенами, которые я не успела порисовать. Или в дорогой сердцу, проверенный временем и многими встречами @simple_coffee 😋 И тогда я бы наверняка встретилась со всеми, с кем не успела. Хотя это чистой воды иллюзия, потому что когда люди живут в одном городе, они не видятся годами - именно потому, что это, вроде как, можно сделать в любой момент. Гораздо больше шансов повидать друзей, когда приезжаешь вот так, раз в год, летом в хорошую погоду. Короче, приятно было помечтать. Вернуться в Петергоф тоже приятно. И осталось только вернуться в Инстаграм. Я соскучилась! Как вы? Как ваше лето?

Публикация от Иллюстратор, Петербург, Тоня (@tony_funart)

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , иллюстрация, художники, Санкт-Петербург, ДИВС, акварель
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