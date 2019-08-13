Художница из Питера переложила Екатеринбург на бумагу

Иллюстратор из Санкт-Петербурга Антонина Подзорова вдохновилась видами Екатеринбурга и перенесла его на бумагу. Девушка написала акварелью Дворец игровых видов спорта. Впечатлениями от поездки она поделилась в Instagram. По словам гостьи, «на Урале в этот раз было как-то особенно хорошо». Она начала фантазировать и представила, как задержалась бы в Екатеринбурге еще, ходила бы на йогу, водила бы детей в Ельцин Центр на занятия. «А песочница и отвоеванный сквер — лучшее место для встреч с друзьями в хорошую погоду. Пока мамы рисуют на травке, дети строят свои песочные замки или плещутся в фонтане — красота!» — напомнила о недавних событиях Антонина Подзорова.

Художница рассказала, где бы завтракала здесь, как бы уезжала с детьми на выходные в Озерск, на дачу к родителям, как бы отдыхала с ребятами на площадке возле МЕГИ. «Может, если бы я осталась подольше, я бы тоже научилась готовить все эти сыроедные штуки и насыщаться одним ароматом эфирных масел и благовоний», — продолжила петербурженка.

Свой рассказ Антонина Подзорова завершила весьма лирично, вспомнив, что не смогла со всеми повидаться: «И тогда я бы наверняка встретилась со всеми, с кем не успела. Хотя это чистой воды иллюзия, потому что когда люди живут в одном городе, они не видятся годами — именно потому, что это, вроде как, можно сделать в любой момент. Гораздо больше шансов повидать друзей, когда приезжаешь вот так, раз в год, летом в хорошую погоду. Короче, приятно было помечтать».