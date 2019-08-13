Горенбург ищет деньги на закрывшийся «Старый новый рок»

«

,





Заявка подана 31 июля 2019 года , а срок проведения мероприятия — с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года , то есть обычная для фестиваля дата ( 13 января) попадает в этот временной промежуток.





« Старый Новый рок» пройдет в последний раз , пояснили в пресс-службе фестиваля. После этого он , как и заявлял ранее его идеолог Евгений Горенбург , , а его организаторы сосредоточатся на другом проекте — Ural Music Night. В 2020 годуСтарый Новый рок» пройдет в последний разпояснили в пресс-службе фестиваля. После этого онкак и заявлял ранее его идеолог Евгений Горенбург будет закрыт , а его организаторы сосредоточатся на другом проекте — Ural Music Night.

На сайте Фонда президентских грантов появился запрос от дирекции фестиваляСтарый Новый рок», который ежегодно проходил в Екатеринбурге в январе. Организаторы запросили 13 миллионов рублейвсего на мероприятие нужно 20 миллионов.