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Горенбург ищет деньги на закрывшийся «Старый новый рок»

15:03, 13 Август 2019
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Фото: пресс-служба фестиваля «Старый Новый Рок»
Дирекция фестиваля подала заявку на президентский грант.
На сайте Фонда президентских грантов появился запрос от дирекции фестиваля «Старый Новый рок», который ежегодно проходил в Екатеринбурге в январе. Организаторы запросили 13 миллионов рублей, всего на мероприятие нужно 20 миллионов.

Заявка подана 31 июля 2019 года, а срок проведения мероприятия — с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года, то есть обычная для фестиваля дата (13 января) попадает в этот временной промежуток.

В 2020 году «Старый Новый рок» пройдет в последний раз, пояснили в пресс-службе фестиваля. После этого он, как и заявлял ранее его идеолог Евгений Горенбург, будет закрыт, а его организаторы сосредоточатся на другом проекте — Ural Music Night.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Старый новый рок, Екатеринбург, Евгений Горенбург
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