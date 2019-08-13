Горенбург ищет деньги на закрывшийся «Старый новый рок»
15:03, 13 Август 2019
Дирекция фестиваля подала заявку на президентский грант.
На сайте Фонда президентских грантов появился запрос от дирекции фестиваля «Старый Новый рок», который ежегодно проходил в Екатеринбурге в январе. Организаторы запросили 13 миллионов рублей, всего на мероприятие нужно 20 миллионов.
Заявка подана 31 июля 2019 года, а срок проведения мероприятия — с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года, то есть обычная для фестиваля дата (13 января) попадает в этот временной промежуток.
В 2020 году «Старый Новый рок» пройдет в последний раз, пояснили в пресс-службе фестиваля. После этого он, как и заявлял ранее его идеолог Евгений Горенбург, будет закрыт, а его организаторы сосредоточатся на другом проекте — Ural Music Night.
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