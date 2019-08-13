Для «Мисс Екатеринбург» зашифровали строки «Чайфа» и Аксеновой

Цитаты из песен « Чайфа», « Смысловых Галлюцинаций», « Сансары» и стихотворения Александры Аксеновой « Мой парень гопник с Вторчермета» украсят коллекцию одежды , которую разработали специально для финала « Мисс Екатеринбург-2019». Об этом ЕТВ рассказали организаторы конкурса.



