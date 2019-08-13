Для «Мисс Екатеринбург» зашифровали строки «Чайфа» и Аксеновой
18:53, 13 Август 2019
Дизайнеры создали коллекцию с цитатами из песен и стихов уральских авторов, в которой участницы конкурса выйдут в финале.
Цитаты из песен «Чайфа», «Смысловых Галлюцинаций», «Сансары» и стихотворения Александры Аксеновой «Мой парень гопник с Вторчермета» украсят коллекцию одежды, которую разработали специально для финала «Мисс Екатеринбург-2019». Об этом ЕТВ рассказали организаторы конкурса.
Авторами работы «Город говорит» стали екатеринбургский дизайнер Лариса Одинцова и стрит-арт художник Василий Матафонов. Хореографом-постановщиком показа-перформанса выступит Алиса Лишенко, участница проекта «Танцы на ТНТ». В коллекцию со строками из песен и стихов вошли свитшоты, накидки, футболки и платья. «Это смешение граффити и классической каллиграфии, опыта общения с уральскими мастерами, ювелирами и художниками, эта каллиграфия кропотлива и небрежна, разнообразна, как погода на Урале», — говорит Василий Матафонов.
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Александра Аксенова
поэтесса
Мне интересно где будет написана цитата? Если на груди, представляете «Мой парень гопник с Вторчермета» — это ж какой балкон надо иметь! Говорю это с завистью и мечтаю о совместном фото. Желаю девочкам пропускать традиционные комментарии «фу, какие страшные» мимо ушей. Девочки, вы все красавицы, вы все уникальны, и прошли такой путь. Просто кайфуйте. Рада, что хоть так поучаствую в конкурсе «Мисс-Екатеринбург-2019».
Финал «Мисс Екатеринбург-2019» пройдет 15 августа. Сегодня стало известно, что победительница конкурса не получит автомобиль. В этом году организаторы решили отказаться от неизменного главного приза в пользу путешествия «со специальной программой».
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